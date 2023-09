Primer suspenso militar a Leonor: alerta en Casa Real y disgusto de los Reyes

En Zarzuela existe preocupación por las noticias que podrían filtrarse, con malas intenciones de la Princesa en esta etapa de su vida, rodeada de mucha gente, lejos del blindaje de Palacio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este miércoles un Real Decreto con el nombramiento de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, como Dama Cadete de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza.

El decreto, firmado por el Rey Felipe VI y por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, recoge que de acuerdo "con lo previsto" en el Real Decreto 173/2023 de 14 de marzo por el que se regula la formación y carrera militar de la misma, se nombra a doña Leonor de Borbón y Ortiz como Dama Cadete de la Academia General Militar de Zaragoza.

"Vengo en nombrar Dama Cadete de la Academia General Militar a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, con efectividad de 17 de agosto de 2023", se lee en el documento, firmado en Madrid.

La Princesa de Asturias se ha convertido así de manera oficial en Dama Cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, una vez finalizada la fase inicial de integración y adaptación a las condiciones de la vida militar.

Y este formalismo del BOE, nombrando oficialmente a Leonor de Borbón y Ortiz como cadete ha provocado un ‘seísmo’ en las redes sociales que rescatan un polémico tuit en el que se informa del primer ‘cate’ o suspenso de Leonor en el Ejército, tal y como ha podido comprobar ESdiario.

Esto ocurría, según esta versión, en el examen de ingreso al que la Princesa se sometió (al parecer voluntariamente ya que está exenta de este requisito) como primer paso para formar parte de la Academia General Militar. Leonor de Borbón no habría superado la nota de corte, con una calificación inferior a 12’8 puntos.

Según esta información, sería la única de los aspirantes a cadete que no consiguió el mínimo exigido.

🆕️🧑🏻✈️ @CasaReal OCULTA, que la Princesa Leonor, fue la única que SUSPENDIÓ, en la Academia General de Zaragoza, la nota se oculta pero no supero 12,8

Aunque esta exenta de cumplir los requisitos, para iniciar su formación militar.

Sus profesores, se reservan los comentarios pic.twitter.com/GwkNg8hbaH — 🕵️♂️PentágonoESP🇪🇸 (@pentagonoesp) August 10, 2023

El tuit cita a la Casa Real y expone lo siguiente: “Casa Real OCULTA, que la Princesa Leonor, fue la única que SUSPENDIÓ, en la Academia General de Zaragoza, la nota se oculta pero no supero 12,8 Aunque está exenta de cumplir los requisitos, para iniciar su formación militar. Sus profesores, se reservan los comentarios”.

Leonor, Capitán General

Este tuit ha provocado muchas reacciones criticando a la Princesa pero hay también quien ha salido en su defensa, matizando la información: “Hijo mío, lo q te está diciendo la noticia es que ella no requiere de ningún requisito, ni de nota mínima para entrar, no q haya suspendido. Es lógico que no participe en ningún proceso de selección, pues como futura Reina de tendrá que ser Capitán General de todos los ejércitos.

Desde luego que desde La Zarzuela se ha evitado hacer cualquier comentario al respecto pero fuentes de Palacio han reconocido a ESdiario que existe cierta preocupación en la Casa Real por esta información o informaciones similares, que ni desmienten ni confirman.

Ese mismo disgusto se extiende a sus padre, El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, no por el presunto ‘cate’ (que de serlo es totalmente intranscendente), más bien por las noticias que puedan filtrarse, con malas intenciones.