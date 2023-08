Guerra: Rosa Benito muestra una foto letal para Rocío Carrasco tras su condena

Se lo vamos contando en ESdiario la sentencia a la hija de 'la más grande' por desatender a su hijo, es el primer capítulo de una serie en la que los malos ahora son los bueno y viceversa.

Este pasado 2 de agosto les contábamos en Esdiario que Rocío Carrasco recibía un duro varapalo judicial que además queda en muy mal lugar porque éticamente queda desacreditada para dar lecciones morales, ha sido condenada por desasistir a su hijo.

De esta forma, los jueces no parecen comprar el relato de Rociíto y, de acuerdo con las sentencias, la mujer de Fidel Albiac no es víctima sino más bien verdugo: la que fuera estrella de Telecinco durante dos temporadas, por los 27 capítulos del docudrama en sobre su vida, ha sido condenada por el juez por no abonar la pensión de su hijo.

La primogénita de Rocío Jurado, que puede recurrir, tendrá que pagarle a David los 13.200 euros que le debe y además hacer frente a una multa de 900 euros más. La buena noticia es que se libra de entrar en la cárcel.

Rocía Carrasco ha sido condenada, que lleva un verano bastante nefasto en cuanto a sentencias judiciales, a una multa por no pagar durante 66 meses la pensión al hermano de Rocío Flores, fruto de su matrimonio con Antonio David. Rocío Carrasco es culpable.

Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera

Tras conocerse la sentencia muchas han sido las reacciones y, desde luego el clan Sálvame (Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández Carlota Corredera, Laura Fa...) que ciegamente apoyaron a la hija de Rocío Carrasco tienen mucho que callar o que pedir perdón.

Ahora, afectados con esta polémica pueden hablar y así lo ha hecho Rosa Benito, tía de Rocío Carrasco, que ha publicado una foto en sus redes sociales y un texto que son un torpedo en la lñinea de flotación de Rociíto.

Imagen de las redes sociales de Rosa Benito, que posa junto al hijo de Rocío Carrasco.

“Cuando la vida me regala momentos como este, qué feliz soy. Te quiero, mi vida”, escribió junto a la imagen de David Flores, en la que el hijo de Rocío Carrasco aparece besándola.

La hija de la Jurado había manifestado en su docuserie de Telecinco que le dolía profundamente ver fotografías de su hijo junto a las personas que le han hecho daño. De momento, Rocío Carrasco no ha reaccionado ni al contenido de la sentencia ni tampoco a este polémica fotografía con claro mensaje que su tía ha compartido en las redes sociales.