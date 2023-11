Sonsoles Ónega pone los medios para que Gaby Guillén pulverice a Bertín Osborne

El presentador no gana para disgustos desde que su última "amiga especial" pública se quedó embarazada. Entre dimes y diretes, tira y afloja, ahora lleva el misil definitivo.

Gabriela Guillén ha decidido dar un golpe sobre la mesa y Sonsoles Ónega ha puesto los medios a disposición de la fisioterapeuta para que lo haga. Tras paralizar la exclusiva que tenía apalabrada con una conocida revista, la paraguaya rompe su silencio en la recta final de su embarazo y lo hace en Y ahora Sonsoles de Antena 3 este martes.

En un adelanto de su entrevista se puede ver que no está dispuesta a dejarse nada en el tintero sobre el padre del que será su primer hijo, Bertín Osborne.

"Él nunca dudó que fuera el padre de mi bebé y ahora de repente lo hace... Alguien se lo ha metido en la cabeza. Yo no voy a esperar a que me pida el test de paternidad, se lo daré yo en cuanto nazca el bebé" ha revelado, dejando claro que no tiene ninguna duda de que el artista es el padre de su criatura.

Según Gabriela Guillén, alguien metió en la cabeza de Bertín Osborne que él no era el padre del bebé que espera

Cansada de "escuchar mentiras", Gabriela asegura que "no le puse una pistola para quedarme embarazada" y desmiente el supuesto acuerdo económico con Bertín del que tanto se ha hablado en las últimas semanas: "Nunca le he exigido nada. Es más, se ofreció a darme dinero y yo lo he rechazado" sostiene.

La entrevista de Gabriela Guillén que no gustará a Bertín Osborne

Una entrevista que podría molestar y mucho al presentador, ya que la fisioterapeuta no duda en recriminarle su falta de "sensibilidad" en un momento tan especial como su embarazo. "Él no está porque no quiere y yo no tengo que pedirle nada. Somos mayores para saber cuáles son nuestras responsabilidades y no pretendo una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo" concluye.

Antes de sentarse en el plató de Y ahora Sonsoles y dar la cara tras todo lo que se ha dicho sobre ella y Bertín, Gabriela acudió a un centro especializado en ecografías en 5D con una amiga para hacerse una "ecografía emocional" a pocas semanas de dar la bienvenida a su hijo.

"Ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy feliz. He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece", reveló ante los micrófonos de los reporteros, dejando en el aire si ve al pequeño más similar al cantante o a ella: "Muchas gracias, de verdad, pero no os voy a decir más porque es una cosa muy personal y no. Os lo agradezco, pero no".

🟠 MAÑANA, Gabriela Guillén llega al plató de #YAS...



...para romper su silencio. 💥



😉 Calienta motores volviendo a disfrutar de #YAS6Nov al completo en #atresplayer. ▶️ https://t.co/wtOmXBt4DH pic.twitter.com/CVUcCne2Ro — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 6, 2023

Aprovechando la ocasión y, tras publicar una imagen en ropa interior en sus redes sociales presumiendo de su abultada barriguita de embarazada, Gabriela también ha querido explicar el dardo a Bertín en forma de mensaje que publicó hace unos día en Instagram asegurando que los niños no quieren dinero ni regalos, sino cariño que es lo que realmente importa. Algo que sigue sosteniendo pero que prefiere no decir si va dedicado al cantante. "Es una reflexión nada más, y muy bonita. Soy libre de poner lo que quiero en mis redes y no voy a hacer más comentarios con respecto a él" ha sentenciado.