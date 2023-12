Isabel Díaz Ayuso, protagonista del Festival Starlite de Madrid con su look

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió a la gala del Festival Starlite con el que se celebraba la llegada de la Navidad con conciertos de varios cantantes.

El Festival Starlite ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid con su primera gala 'Christmas by Starlite' celebrada hace algunos días en la capital española. Una gala que, además de llenar la ciudad de conciertos, contó con la presencia de personalidades y famosos de todos los tipos, como Victoria Federica, Myriam Rodríguez, Susanna Griso, el Cholo Simeone y Carla Pereyra e incluso Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La política del Partido Popular se fotografió en la alfombra roja de la gala vistiendo un look que combina la elegancia con un estilo muy juvenil. Isabel Díaz Ayuso combinó un vestido corto estampado con tonos grisáceos, y diseñado con un escote en pico pronunciado y media manga, con unas medias negras y unas botas altas con tacón de aguja. El estilismo perfecto para disfrutar de una noche llena muy movida en el concierto de Sebastián Yatra.

Isabel Díaz Ayuso vibra con Sebastián Yatra

Y es que esta no es la primera gala musical a la que acude la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque el pasado mes de noviembre también asistía a la gala de Los40 Music Awards, que también se celebraba en la capital. Isabel Díaz Ayuso está muy comprometida con todo este tipo de eventos, algo que explicaba en el Festival Starlite: "Todos los proyectos que fomentan y apoyan la cultura en general, pero la música en particular, van a contar siempre conmigo. No solo porque adoro la música, sino porque creo que es un motor sin igual que gusta de niños a mayores y cambia el mundo. Apuesto por la música y porque Madrid sea la casa de tantos artistas".

En la gala del Festival Starlite que se celebró este jueves, Isabel Díaz Ayuso disfrutó como una más del concierto del cantante colombiano, Sebastián Yatra, quien además le dedicó su actuación a su amiga Itziar Castro, la actriz que fallecía hace apenas unos días.

Una muestra más, de lo aficionada que es la política a la música. Recordemos que en una entrevista en "El Hormiguero" confesaba que sus gustos musicales eran de lo más variados, y que le gustaban desde intérpretes como Julio Iglesias, hasta grupos como Los Secretos, Héroes del Silencio o Depeche Mode, siendo este último uno de sus favoritos.