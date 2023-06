Un medio revienta la boda de Kiko Hernández: con la 'cara b' y dos escándalos

El popular contertulio de Sálvame se casa este sábado con Fran Antón en la Sala las Vegas de Madrid. Todo se ha llevado de forma muy discreta pero hay negros nubarrones sobre el enlace

Kiko Hernández se casa con su pareja, pese a que lo ha negado por activa y por pasiva, Fran Antón. Lo hace en unas horas. Un enlace que no estará exento de polémica por varias razones: la primera de ella la lista de invitados, no existen para Kiko sus compañeros de Sálvame, ni uno de ellos después de más de una década compartiendo (con algunos) muchas horas diarias.

Pero hay más motivos para la polémica, así lo cuenta Informalia que además lo califica en su titular como escándalo.

La citada publicación explica que el tertuliano de Sálvame se ha convertido en el protagonista de la noticia del jueves, en la recta final de vida del programa, por su boda con Fran Antón. Familiares de uno y otro bando han asegurado que tendrá lugar este sábado en la Sala Las Vegas (Madrid), cuyos propietarios son íntimos amigos de Kiko Hernández, y que los novios han pedido a los invitados dejar el teléfono móvil en casa: no quieren fotos ni filtraciones indeseadas en redes sociales.

Kiko Hernández y Fran Antón han organizado el enlace con la mayor discreción. También la despedida de solteros: fue hace unos días en un hotel de Melilla, donde comieron un menú típico de la zona y exigieron un dress-code en blanco para todos los asistentes. Aseguran, además, que los novios se intercambiaron unos regalos muy especiales y emocionaron a todos.

Kiko Hernández, tarifa de 30.000 euros

"Tanto esta fiesta como el propio enlace están protegidos y no solo por el celo que los novios muestran con su vida privada, sino por una jugosa exclusiva que podrían haber cerrado por 30.000 euros, según afirman nuestras fuentes", afirma el citado portal.

De ahí la prohibición de los teléfonos móviles durante la celebración este sábado, así como el incremento en la seguridad de la sala, que velará por la tranquilidad de los contrayentes. La lista de invitados también es muy reducida (ni un solo miembro de Sálvame), precisamente para garantizar el blindaje del día más importante de sus vidas.

Fran Antón, más que un amigo

Hace menos de un año que la amistad entre Kiko Hernández y Fran Antón dio un paso más. Se conocieron en el mundo del teatro, donde coincidieron sobre las tablas en la obra Distinto. Los rumores no tardaron en llegar a las redacciones pero el ex gran hermano se mostró tajante: "Solo somos amigos". Incluso instó al actor y director teatral a denunciar las informaciones: "Él es anónimo, no podéis hablar de él", decía. Su último proyecto teatral, Las Troyanas, fue la excusa perfecta para justificar sus viajes (a Melilla, Nueva York...) o sus noches a solas ("para ensayar").