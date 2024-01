La exnuera de Ana Rosa Quintana se casa con un familiar de Tamara Falcó

Durante un tiempo Ana Villarrubia trabajó en los programas que su suegra tenía en antena en Telecinco pero ahora que ha roto con su marido será otro clan de famosos con quien conviva.

Se dio a conocer como colaboradora televisiva especializada en Psicología hace ya unos cuantos años en los programas de Ana Rosa Quintana, entonces su suegra oficial. Ana Villarrubia, exesposa de Álvaro Rojo Quintana (el hijo que la presentadora de Mediaset tuvo con el periodista Alfonso Rojo) se hizo un hueco en la parrilla hasta convertirse en una habitual.

De El Programa de Ana Rosa dio el salto a otros muchos programas de otras cadenas como La 1, Cuatro o Antena 3 y Telemadrid. Actualmente se deja ver en el Mañaneros de TVE con asiduidad, en Código 10 de Mediaset o en Buenos Días Madrid, Juntos y 120 Minutos de la autonómica madrileña.

Ahora, la psicóloga vuelve a titulares pero por motivos distintos a los profesionales ya que tras su separación del hijo mayor de Quintana vuelve a estar ilusionada en el amor y el matrimonio y parece que deja un mediático Clan para incorporarse a otro.

De hecho, acaba de anunciar en sus redes sociales su próximo enlace con Pedro José Onieva, tío paterno de Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó.

"Sí, quiero. Lo quiero todo. En Madrid, en… y en… Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra… Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía. Porque, si me estrello… (Que ya lo he hecho…) habrá merecido la pena una y mil veces. TE QUIERO, como sólo tú te mereces", ha escrito una emocionada Villarrubia junto a varias fotos de los tortolitos.



En el Mañaneros de Jaime Cantizano en la televisión pública ha ido un poco más lejos y ha dado detalles del enlace, cuyos preparativos ya han comenzado porque la ceremonia civil será el próximo 3 de mayo. "Ha llegado en un momento en el que uno se siente lo suficientemente maduro como para decir, bueno si tomo la decisión y tengo un compromiso, lo ejecuto con toda las consecuencias", señaló.