A punto de morir, la presentadora de Cuatro y Telemadrid conmociona las redes

Mar Montoro ha puesto los pelos de punta a sus muchos seguidores tanto de televisión como de radio contando una experiencia que podría pasarle a cualquiera de nosotros en cualquier momento.

Muy conocida como presentadora de espacios radiofónicos como Anda Ya o Atrévete de Los 40 y Cadena Dial y también en la pequeña pantalla como colaboradora de formatos como Mujeres, Hombres y Viceversa, en Cuatro, o Juntos, en Telemadrid, Mar Montoro ha puesto los pelos de punta al respetable contando su traumática experiencia cercana a la muerte.

Y es que tal como ha relatado ella misma a través de su cuenta de Instagram este lunes sufrió un shock anafiláctico producido por un antibiótico, amoxicilina, y estuvo a punto de morir: "No es mi mejor foto, pero estoy viva... Volví a poner el contador a cero".

Fue gracias a la rápida reacción de su hija Daniela que hoy puede contar lo que le ha pasado, ya que fue ella la que rápidamente avisó a su padre y se puso en contacto con el 112 para realizar a su madre las primeras maniobras de primeros auxilios.

"Si no fuera por Daniela, que alertó a su padre de que algo no iba bien, mi marido y la rapidez de la persona que nos dio los primeros auxilios desde el teléfono de urgencias 112, el equipo del Summa que me estabilizó en casa y los cuidados de los médicos y enfermeras del Hospital 12 de Octubre, otra canción habría sonado hoy...", explica la presentadora.

Recuperándose del susto han sido muchas las muestras de ánimo y apoyo que ha recibido Mar Montoro en sus redes sociales. No en vano compartir públicamente su experiencia puede salvar muchas vidas porque un shock anafiláctico consiste en una reacción alérgica extremadamente grave que afecta a todo el organismo y se instaura a los pocos minutos de haber estado expuesto al alérgeno (una reacción explosiva del sistema inmune contra un agente externo). De ahí la importancia, como destacó Mar Montoro, de actuar con rapidez y estabilizar al paciente antes del traslado al hospital.