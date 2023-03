El motivo del enfado de Raquel Bollo con Sálvame sale "rana" en Telecinco

La ex del programa de corazón de Mediaset tiene a dos hijos en el nuevo Supervivientes y ahora una pregunta sobrevuela todas las redacciones de los formatos aledaños de la cadena...

Los hijos de Raquel Bollo, Manuel y Alma, ya son concursantes de Supervivientes 2023 y lo que todo el mundo se pregunta ahora es si les defenderá su madre en los platós de Telecinco.

Este martes la situación se debatía en Sálvame y Jorge Javier Váquez ironizaba con que Bollo no quiere acudir al plató del programa y Belén Esteban replicaba: "Si una cosa es mentira, entiendo que le duela".

"Tenemos que decir que aquí no quiere venir y me han dicho que no quiere porque dice que como no la dejan venir con tuppers", bromeaba el presentador aludiendo a una información que cuestionaba la asistencia de Raquel Bollo a los Goya y el testimonio que apuntaba que la excolaboradora no habría parado de comer durante el aperitivo en la gala a la que fue invitada.

"Si yo voy a la gala de los Goya y dicen que voy con tuppers me parto de la risa", decía Vázquez, pero Esteban negaba: "Aquí vino un hombre con la cara tapada diciendo que se había llevado tres croquetas y que se había ido para quitarse un hasta luego…".

Belén Esteban defiende a Raquel Bollo y Jorge Javier no la entiende

"A Raquel le molestó que aquí se dijera que por qué había ido a los Goya cuando a ella la invitaron, no se coló y se hizo una foto como todo el mundo", defendía Belén Esteban. Sin embargo, Jorge Javier que Raquel estuviera enfadada: "Yo fui el primero que defendí que fuera".

Sea como fuere, el enfado de Raquel Bollo con Sálvame no ayudó este martes a mejorar las cifras de Sálvame Naranja que tras un buen lunes volvió a bajar anotando un 12.9% de cuota de pantalla y 1.174.000 espectadores.