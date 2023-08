Jordi Cruz desvela cómo ha sido la primera semana con su bebé Noah en la familia

El televisivo chef confiesa durante la elaboración de un postres al que puso el nombre de su hijo que "la paternidad es jodidamente preciosa, pero espérate al segundo y tercer día".

Jordi Cruz anunció hace una semana que Rebecca Lima, su pareja, había dado a luz a su primer hijo en común, todo un acontecimiento que les ha cambiado la vida por completo, según ha confesado el chef.

En aquella ocasión, el televisivo cocinero dio la noticia a sus seguidores en Instagram y, además de abrir su corazón para describir las emociones que le habían despertado el nacimiento de Noah, dedicó gran parte de su vídeo a agradecer el trato que la familia había recibido Hospital Quirón Salud de Barcelona, lugar donde había tenido lugar el parto de Rebecca.

Este domingo, 27 de agosto, Jordi ha vuelto a recurrir a su red social para hablar de la vida de la familiar Cruz-Lima en estos primeros días de convivencia con el pequeño, del que ya disfrutan en su hogar barcelonés, y cumplir con una promesa que había hecho tras abandonar el centro médico: hacer el postre (“torta” la ha bautizado él) tres leches de Noah dedicado al Hospital Quirón.

El reconocido juez de MasterChef se puso a ante los fogones de su hogar para, aprovechando la elaboración culinaria, hablar en un vídeo sobre cómo está afrontando su nueva faceta personal y lo hacía con gran sinceridad: "¿Cómo estáis? Feliz domingo... ¡qué pelos llevo!... bueno, me acabo de duchar, ¿vale?... es que me he dormido... lo voy a confesar", comenzaba diciendo ante la cámara a sus miles de seguidores durante un directo retransmitido en su perfil público.

"La razón puede ser sencilla, dormir poco", reconocía con una sonrisa el cocinero catalán de 45 años para explicar el motivo de que se le hubieran pegado las sábanas. "Nunca me he ido mucho de fiesta y no lo voy a hacer ahora. Es otro temita", añadía con humor a continuación. "Os voy a decir una cosa, que muchos me vais a decir que soy un maleducado, un loco... La paternidad es jodidamente preciosa... y la maternidad (también), ya que cada uno le ponga su adjetivo", señalaba. "Porque es increíble, todo bonito... la carita ¡buah!", ha aseverado en relación a su niño.

Eso sí, el dueño del restaurante ABaC expresó que "luego está lo que es un poquito más complicado. El primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo... pero espérate al segundo y tercer día... ¡cómo llora! ¡ah!", relataba con cariño. "Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos en que no sabes lo que hacer... ¡uf! Pero es increíble, muy bonito", ha explicado con un tono de sufrimiento que le hace llevadero la felicidad que siente durante estos duros primeros días de los padres primerizos.

"Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón de cosas", dice Jordi mientras recalca que a él le gusta empaparse de cualquier cosa nueva que se le presente. "Estoy alucinando con todo", sentenciaba. "Me lo estoy pasando igual de mal que bien", ha manifestado luego con una carcajada, pero dejando claro que lo bueno está muy por encima de cualquier problema y que esto "es algo que hay que hacer en la vida porque es una maravilla", subrayaba.

En el transcurso del directo, un seguidor preguntó cómo se llamaba el bebé, a lo que Cruz respondió que “se llama Noah. Y mucha gente me dice si es una niña, pues no, es un chico. Noah es uno de los más antiguos del mundo, que hace referencia a Noé, el Noé bíblico, que en realidad se llamaba Noah. Es un nombre bonito porque en catalán y castellano suena parecido, que no se puede tocar mucho, me pareció bonito”.

Asimismo, explicó que “mi bebé es guapo, muy guapo, ha salido a mamá, guapo. Ahora llora un poquito, pero creo que es normal. Es una alegría fantástica y me da igual lo que él quiera en su vida, yo ya le quiero. Bueno, que no se ponga… delincuente un poco, lo justo. Hay que portarse mal para pasarla bien. Siempre con sentido común, con principios, sabiendo lo que es el bien y el mal”, dice entre risas.

El chef, con su habitual tono dicharachero, bromeó con el hecho de que el pequeño Noah no podrá degustar aún el postre que le ha dedicado su padre porque sólo toma leche materna "sin nada de complementos". Por último, dejó un momento para el futuro de su hijo: “Noah, cuando tengas 18 años, hazte este postre y te acordarás de tu padre”. Y volvió agradecer al Hospital Quirón el “maravilloso trato que nos ha dispensado en esta semana que no suele ser fácil”.