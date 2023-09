Alexia e Irene apalizan a la Federación mientras Montse Tomé tragaba sapos

Dos de las estrellas de la Selección lanzan un alegato a favor de Jenni Hermoso mientras se estrecha el cerco sobre la nueva seleccionadora, que será despedida en breve

La foto que ilustra esta entrada la subió a su cuenta de X (anteriormente Twitter) Jenni Hermoso, la del piquito de Rubiales, tras la comparecencia de dos de sus compañeras en la selección española de fútbol, Alexia Putellas e Irene Paredes, en rueda de Prensa previa al partido en el que España lucirá por primera vez la estrella de campeona del mundo, ante Suecia. Al lado de las jugadoras estaba Montse Tomé, la seleccionadora nacional, tragando sapos. Y culebras. Fue un alegato en toda regla contra el pasado de la Federación Española, y a la nueva máxima responsable del combinado nacional, de quien dicen que tiene los días contados, le estrecharon un poco más la cuerda alrededor del cuello.

En esa rueda de Prensa. además de explicar diferentes temas sobre el momento que viven las jugadoras de la Selección, Alexia Putellas quiso nombrar a Jenni Hermoso: "En la final del Mundial sucedieron unos hechos inadmisibles y con lo ocurrido en la posterior Asamblea dijimos que esto no podía suceder, que no podíamos continuar por este camino. En esta situación teníamos que decir tolerancia cero. Por ella (Jenni), por nosotras y para marcar precedentes en nuestra sociedad o en el mundo". La dos veces ganadora del Balón de Oro siguió con ello: "Hay que tener en cuenta que hay un proceso judicial abierto y una víctima que es la única persona que no ha provocado nada. Sus compañeras, desde un principio, hemos estado a su lado".

La doble Balón de Oro expresó que "Hay una convocatoria y luego una reunión hasta las cinco de la mañana. No ha sido posible ser solo futbolistas. Acudimos enfadas, considerábamos que no éramos convocables. FIFA ha dado la razón de que no estaba bien elaborada. La reunión es un punto que va a hacer un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte y la sociedad será mucho mejor”.

‼️ Según @La1_tve, Ainhoa Tirapu sería la principal candidata para ser la directora deportiva de la Selección española



❗️ Todo hace indicar que Montse Tomé saldrá tras los partidos ante Suecia y Suiza. Para sustituirla, la idea son perfiles como Jonatan Giráldez o Alberto Toril pic.twitter.com/Xt0j76tsBB — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) September 21, 2023

Irene Paredes fue por el mismo camino, incluso más contundente. "Llevamos varias semanas durmiendo muy poquito y entrenando. Lo único que queremos es jugar al fútbol y que se nos respete. Hasta ahora no ha sido posible. Tenemos que cambiar cosas para que solo nos dediquemos a jugar al fútbol. Hemos estado sin apoyos. El CSD ha entrado de manera muy contundente, nos hemos sentimos solas. Y eso se lo hemos transmitido, que llegan tarde. Estamos cansadas y hay cosas que se están mejorando y produciendo. Pero no se ve la luz al final del túnel. Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo. Hay muchas mujeres que esto lo sufren, en sus trabajos o en sus casas. Y queremos erradicarlo en la medida de lo posible para siempre".

Montse Tomé, en la picota

La nueva seleccionadora nacional, de quien dicen que será cesada de sus funciones en cuanto pasen el partido de hoy ante Suecia y el del martes ante Suiza debido a la presión que ejercen las jugadoras sobre ella, estuvo visiblemente emocionada durante todas las respuestas que ofreció y aseguró que “no lo está pasando bien, ni ella ni las jugadoras”. "Siento que haya habido un fallo en la comunicación. Lo que siempre hemos querido es protegerlas y ayudarlas. Estar con Jenni que es la que lo ha pasado realmente mal. Estuvimos allí con ella, he trabajado cinco años y empatizo con ella en todo. Tengo que ser profesional y sacar una convocatoria. Elijo a las que eran las mejores para estos dos partidos. La intención fue ayudar, escucharlas y entenderlas. No sé si ha sido el fallo de comunicación… se aleja de lo deportivo y lo desconozco más", dijo.