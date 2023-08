El CSD traslada una "petición razonada" al TAD para la suspensión de Rubiales

El Consejo Superior de Deportes, presidido por Víctor Francos, ya ha trasladado una queja al Tribunal Administrativo del Deporte para inhabilitar al todavía presidente de la Real Federación.

Cada hora que transcurre seguimos conociendo más movimientos desde los diferentes organismos para intentar lograr la suspensión o inhabilitación de Luis Rubiales después de que en la mañana del viernes sorprendiera a todos con la repetición varias veces del ya famoso: "¡No voy a dimitir!". El todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol podría tener las horas contadas porque se han iniciado diferentes procedimientos para sacarle de su puesto por ese "pico" con Jenni Hermoso.

Este viernes el fútbol español vivió un terremoto después de la no dimisión de Rubiales. Un centenar de jugadoras, entre las que están las campeonas del mundo, apoyaron a Jenni Hermoso diciendo que no volverían a la selección nacional hasta que hubiera cambios. Borja Iglesias también hará lo mismo, pero en la masculina. Los clubes españoles y otros futbolistas también se han manifestado, pero al presidente de la RFEF parece no importarle.

Y es que a lo largo de la tarde Jenni Hermoso participó en un comunicado conjunto de casi un centenar de jugadoras, pero, además, también elaboró uno propio desmintiendo la versión Luis Rubiales sobre que el beso fue consentido. Esa misma noche la RFEF respondió a la jugadora y aportó unas pobres 'pruebas' con las que intentaban demostrar la versión del ex jugador del Levante, algo que parece que no han conseguido porque se trata de unas fotografías y no es nada sólido.

Además, el viernes también habló Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Este organismo ahora ha dado un paso más y ha formulado "una petición razonada" al Tribunal Administrativo del Deporte porque consideran que Luis Rubiales ha vulnerado la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva. Concluyen, además, que estas infracciones, son "muy graves".

El beso y tocarse 'sus partes'

Es por ello que desde el CSD solicitan al TAD que efectúen, aunque sea, una suspensión cautelar a Luis Rubiales para que no pueda ejercer sus funciones como presidente de la RFEF. Y es que tanto el beso no consentido a Jenni Hermoso y los gestos al lado de la reina Letizia y la infanta Sofía no pueden ser permitidos para un mandatario de un organismo tan importante como es este.

En esta petición del CSD se especifica que Luis Rubiales habría podido saltarse los artículos 76.1 de la Ley del Deporte y el 14.h del Real Decreto 1591/1992. Estos dos puntos estarían relacionados con los abusos de autoridad, refiriéndose a ese pico, y a acciones que atentan contra la dignidad o decoro deportivo, siendo este el que estaría enfocado a esos gestos de agarrarse los genitales en la celebración.

"Atendiendo a ambas infracciones, consideradas muy graves, el Consejo Superior de Deportes ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte una petición razonada contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol", se ha publicado, con la clara intención de conseguir que Luis Rubiales deje de presidir la RFEF.