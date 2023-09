Montse Tomé da su primera lista con las mundialistas... y sin Jenni Hermoso

La nueva seleccionadora asegura que ha hablado con todas las convocadas. Hay que recordar que el viernes pasado las mundialistas renegaron a ser convocadas de nuevo sin cambios.

Quién iba a pensar que el mayor éxito de la historia del fútbol femenino y una de las mayores hazañas de la historia de nuestro deporte iba a desembocar en la época más convulsa. Tras el dichoso beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y la marcha de Jorge Vilda (tal y como pedían las jugadoras que renunciaron a la selección antes del Mundial) las futbolistas todavía no confían en las promesas de la RFEF, que asegura una renovación de la institución que, por el momento, parecen no creerse.

Este mismo lunes, a horas de que Montse Tomé fuese presentada oficialmente y diera su primera lista como seleccionadora para los partidos ante Suecia y Suiza de la Nations League, el máximo organismo de nuestro fútbol mandaba un escrito de manera pública en el que se comprometen a acometer esos cambios que las jugadoras demandan desde hace tiempo y que acabaron primero con la renuncia de 15 jugadoras y después con la de casi 40, entre ellas, las campeonas del mundo. Y es que consideraban que, aunque se haya ido Vilda, los cambios no son suficientes.

Un "entorno seguro" para desarrollarse como futbolistas y un "clima de confianza mutua", son dos de las bases que han prometido desde la RFEF para convencer a las jugadoras.

La lista de Montse Tomé: con las mundialistas, sin Jenni y con dos sorpresas

🚨🚨🚨 La primera lista de la seleccionadora Montse Tomé ya está aquí. Convocatoria de la España campeona del mundo.



Casi todas las campeones del mundo, Mapi León y Patri Guijarro y sin Jennifer Hermoso. Con la estrella en el pecho @SeFutbolFem ⭐️🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/ruC9dapF5p — MARCA (@marca) September 18, 2023

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salom.

Defensas: Irene Paredes, Laia Alexandri, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez.

Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona, Lucía García

Finalmente llegó la hora de dar la esperada lista, resolver la incógnita y saber si la polémica se enrevesaba un poco más o se mantenía como estaba, que no era poco. El vídeo donde se comunicaba las elegidas se proyectaba y la sorpresa era que no solo estaban muchas mundialistas, sino también dos fijas que no acudieron al Mundial como son Mapi León y Patri Guijarro.

La que no estaba: Jenni Hermoso. El motivo que ha esgrimido Tomé es que "quieren protegerla" y ha defendido que "creen que es lo mejor" para su situación actual, aunque ha especificado que cuentan con ella en el futuro.

‼️📋 Montse Tomé explica la ausencia de Jenni Hermoso en la convocatoria:



👉 "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras"



🗣️ "La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y ayudarlas"



⚠️ "La mejor manera de proteger a Jenni es esta"pic.twitter.com/eL2W79DNRK — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 18, 2023

Al ser preguntada sobre si ha hablado una a una con las jugadoras para su convocatoria y así saber que 100% podía contar con ellas, la nueva seleccionadora ha asegurado que sí, pero que no iba a desvelar lo que habían hablado. Sin dar muchas pistas y por sus palabras, ha deslizado que las futbolistas se han creído esa carta de este lunes de la RFEF prometiendo cambios. Además, en las últimas horas, algunos medios apuntan a que se ha filtrado una lista con nombres que las jugadoras quieren fuera de la RFEF y que incluyen, precisamente, el nombre de Montse Tomé, que hay que recordar que ha trabajado junto a Vilda todos estos años.

Jorge Vilda y Montse Tomé (FOTO: RFEF)

"Llegué con Jorge Vilda, trabajé con él, pero no soy él. Soy una persona diferente, con valores diferentes", ha respondido la entrenadora, en una clara declaración de intenciones. Sobre sus aplausos a Rubiales, ha confesado que "no se sintió bien ese día" y que después, al estar en su casa, al estar tranquila de verdad, fue cuando lanzó ese comunicado desmarcándose de lo sucedido.

Con todo y con ello, en medio de la polémica y en principio con estas jugadoras, rodará de nuevo el balón para intentar hacer el mejor papel posible en la Nations League. Una competición que además del título en sí, da pasaporte para los Juegos Olímpicos, por lo que su importancia se duplica. Primera cita, el viernes ante Suecia en Córdoba.