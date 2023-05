Ibai y Piqué ceban La Velada riéndose a carcajadas de las cuentas del Barcelona

El exfutbolista catalán se pasó por el canal de Twitch del streamer vasco para, además de anunciar las novedades del espectáculo del 1 de julio, compartir risas sobre las finanzas del Barça.

Ibai Llanos pretende llenar el Cívitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, el próximo 1 de julio con la celebración de la tercera edición de La Velada del Año. Y lo va a conseguir. Solo ayer, en el primer día de venta de entradas, se adquirieron más de 40.000 localidades para asistir en directo a un evento de siete horas de duración que, básicamente, aúna boxeo y música.

En el ring medirán sus fuerzas doce streamers y creadores de contenidos en seis combates, que serán los siguientes: Ampeter vs PapiGavi; Rivers vs LaRivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Viruzz; Amouranth vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia. Pero el show estará ambientado con la música de siete u ocho artistas de primer nivel, entre los que se encuentran los ya confirmados Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid y Ozuna. El propio Ibai Llanos reconoció que aún no puede desvelar el nombre de otro artista más, por "contratos de confidencialidad", y no descartó que haya un octavo en liza.

Además de la presentación de los detalles de La Velada del Año III, Ibai Llanos contó en su programa con la presencia de uno de los más habituales, su gran amigo y socio Gerard Piqué. Ambos han puesto en marcha ya multitud de iniciativas y, la gran mayoría de ellas, han tenido un importante éxito entre la comunidad de Internet.

En un momento de la charla entre el streamer vasco y el exfutbolista, Ibai le preguntó sobre las circunstancia económicas en las que se produjo su salida del Fútbol Club Barcelona. "Sé sincero, ¿a ti el Barça cuánta pasta te debe", le interrogó de manera directa. "A mí, cero. Me fui, renuncié a lo que me quedaba y fuera". "Pero, ¿renunciaste a mucho?, quiso saber Ibai. y, con un solo gesto de cabeza de Piqué, pareció evidente que sí. "¿Y eso no se puede volver a pedir?, preguntó el streamer.

Y, al contestar, Piqué empezó a reír a carcajadas. "Ve tú ahora a pedirlo", dijo el exfutbolista en referencia a la crítica situación económica por la que está pasando actualmente el Fútbol Club Barcelona. "Yo creo que me lo dan en dinero del Monopoly", comentó Piqué.