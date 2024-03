El elegante comentario de la mujer de Fede Valverde: "Perdón, pero soy madre"

La argentina Mina Bonino suele vivir los partidos del Madrid con pasión y, tras el escándalo de Mestalla, muchos pensaban que entraría en cólera con Gil Manzano. Decepcionó, a medias.

"Nunca me había pasado algo así", dijo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro de anoche en Mestalla y eso, viniendo de un entrenador tan veterano como el italiano, denota lo extraordinario de lo que sucedió en la visita del Real Madrid a Valencia. El asunto fue que Gil Manzano pitó el final del partido solo un par de segundos antes de que Bellingham marcara el gol que le hubiera dado el triunfo, y una remontada heroica más, al equipo de Ancelotti.

La cascada de reacciones fue inmediata y, pese a que los jugadores del Real Madrid no hablaron ante los periodistas, sí que mostraron su disconformidad, tanto dentro del terreno de juego como fuera del césped de Mestalla.

Puertas para fuera del vestuario, el clamor se convirtió en insoportable. Marca tituló Escándalo en Mestalla y las palabras atraco, robo o liga adulterada, en referencia a los comentarios de Xavi y Laporta de hace poco más de un mes, se convirtieron en habituales.

Sin embargo, cuando muchos de los aficionados esperaban aún más calentón en las palabras de la pareja de Fede Valverde, Bonino quiso hacer énfasis en la noticia más desgraciada del encuentro, que no fue otra que la terrible lesión que sufrió el valencianista Diakhaby, cuando se destrozó la rodilla después de un horroroso choque con el madridista Tchoaumeni.

"Voy a hacer un comentario que no viene al caso y con la última jugada se va a pasar por arriba, pero me entristecen mucho las lesiones de ese grado en cualquier jugador. Es una pena que el foco sea otro y no darle los ánimos que merece. Perdón, pero soy madre y ya me conmueve todo", escribió Mina Bonino en sus redes.

En este mismo sentido, el propio Tchouameni también se acordó del defensa del Valencia, a cuyo vestuario entró nada más concluir el encuentro, pero el jugador ya se encontraba camino del hospital.

En principio, y según acaba de anunciar el Valencia, "el jugador Mouctar Diakhaby sufrió una luxación de la rodilla derecha en el partido disputado ayer sábado en Mestalla frente al Real Madrid CF. Tras una primera atención médica, el central valencianista ha permanecido ingresado en el hospital para control clínico y está pendiente de la realización de nuevas pruebas"