El Madrid clama contra Gil Manzano y Ancelotti se harta: "Nunca me había pasado"

El equipo blanco protestó porque el árbitro extremeño pitara el final del partido instantes antes de que Bellingham marcara el gol que le hubiera dado la victoria en Valencia.

Escándalo mayúsculo en Mestalla. Valencia y Real Madrid han empatado en un partido electrizante (2-2), cuyo marcador bien podría haber cambiado en la última jugada del encuentro. Con el tiempo de la prolongación ya superado, Bellingham ha rematado a la red un extraordinario centro de Brahim, justo antes de que el árbitro Gil Manzano hubiera pitado el final del partido.

Esto es lo mas escandaloso que se ha visto en mucho https://t.co/rYmHvqSV0k — iJosechuSS (@iJosechuSS) March 2, 2024

Los futbolistas del Real Madrid no se podían creer lo que estaba pasando y el encuentro ha acabado con una trifulca extraordinaria, que ha provocado, incluso, una cartulina roja para Bellingham. El asunto ha sido tal que hasta algún futbolista del Valencia ya se lamentaba de la que hubiera sido una derrota para el conjunto che.

En realidad, el propio Gil Manzano ha sido el que se ha metido solo en un lío porque había avisado a los jugadores que nada más terminar la jugada del córner, pitaría el final del encuentro. El extremeño no lo hizo así y dio posibilidad para lo que sucedió después.

Nada más sentarse ante los periodistas, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid ha dicho: "Ha pasado algo inédito. Nunca me ha pasado, no hay nada más que añadir. Me molesta, sobre todo, la roja a Bellingham porque no le ha dicho nada, solo en inglés, It's the fucking goal, que es lo que pensamos todos. No ha sido un insulto en absoluto, pero a ver que escribe en el acta. "Ha sido un error del árbitro porque ha dejado seguir jugando", ha añadido Ancelotti.

Ningún jugador del Real Madrid habló ante los medios de comunicación, aunque, por ejemplo, Tchouameni, nada más entrar en el vestuario, lanzó un mensaje bien evidente en sus redes sociales: "That's embarrasing" ("esto es vergonzoso").

That’s embarrassing — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) March 2, 2024

El encuentro, por tanto, ha acabado 2-2, por lo que el Real Madrid se deja un punto de cara a la consecución de un título para el que aún es absoluto favorito. Gil Manzano aparte, el protagonista absoluto del choque ha sido Vinicius.

Después del escándalo de la pasada temporada en Mestalla, el brasileño ha sido la gran estrella del Real Madrid, ya que ha sido el autor de los dos goles de un equipo que comenzó perdiendo 2-0 después de dos gravísimos errores defensivos. El primer tanto de Vinicius, en la prolongación de la primera parte, dio vida a un conjunto blanco, que en la reanudación se fue a por el triunfo.

El brasileño, que en principio, y por suerte, no tuvo la desgracia de escuchar ningún insulto racista durante el encuentro, levantó el puño al más puro estilo del black power y, después de su segundo tanto, aprobado desde el VAR, tuvo sus más y sus menos con gran parte de la grada valencianista.

➡️ Despiden entre aplausos a Mouctar Diakhaby mientras abandona en ambulancia Mestalla camino al hospital.



🤕 Pinta muy fea la cosa. Hay un hueso desplazado.



🎥 @FranGuaitaSER pic.twitter.com/FIVIifBo0j — Córner Che🦇 (@Corner_Che) March 2, 2024

En el lado negativo del encuentro, estuvo la horrible lesión de Diakhaby, el central del Valencia, cuya rodilla fue terriblemente dañada después de un escalofriante choque con Tchouameni