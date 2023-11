El síndrome de los calzoncillos rotos que provocó pesadillas en Fede Valverde

El centrocampista uruguayo del Real Madrid cuenta el mal rato que pasó en su primer día como jugador del Real Madrid. Además, desvela lo sucedido en su encontronazo con Álex Baena

Fede Valverde es, posiblemente, el jugador extranjero del Real Madrid más alejado de la etiqueta de Galáctico. No por fútbol, sino por carácter y personalidad. El uruguayo ha publicado una larguísima nota en The Players Tribune, un medio de comunicación gestionado por futbolistas y entrenadores, donde repasó varios momentos de su trayectoria deportiva. Y hay uno absolutamente descacharrante, que denota el tipo de jugador que es el charrúa y su personalidad, tan alejada de los estereotipos.

“No soy uno que normalmente se abre mucho. Me gusta guardarme las cosas. Pero siento que necesito contar mi historia, porque sé que puede ayudar a algunas personas.”@fedeevalverde abre el corazón en este relato sobre su familia, el fútbol, la vida. https://t.co/2oW75kByBY — The Players' Tribune (@PlayersTribune) November 14, 2023

Valverde cuenta en esa carta cómo fue su aterrizaje en Madrid y cómo hubo algo que le aterró en cuanto se cambió de ropa: “Estaba en el Real Madrid, en la cima del mundo. Te puedo contar el momento exacto cuando me di cuenta de lo boludo que era. Cuando llegué a Madrid, me sentía como si fuera Messi y Cristiano unidos. ¡En serio! En mi defensa, a los 17 años no tienes idea de lo tonto que eres, especialmente cuando te dan un poco de dinero y te elogian un poco. Esa combinación es una droga muy dañina. Pero me sonó la alarma muy rápido, por suerte", narra.

"En mi primer entrenamiento con el Castilla, entré al vestuario sintiéndome como si caminara por las nubes. Tenía mucha confianza. Ni siquiera me acuerdo nada del entrenamiento en sí. Está todo borroso. Pero lo que sí me acuerdo es que después, cuando todos se estaban cambiando, yo los miraba y trataba de asimilar todo… Hasta que de repente me empecé a fijar en lo que estaban usando. Cinturones Gucci. Nike nuevos. Billeteras Louis Vuitton. Ni siquiera eran las leyendas. No estamos hablando de Benzema, Modric ni Marcelo. ¡Estos eran los niños! Y ahí me di cuenta: 'La puta madre, Fede, estás usando una camiseta de dos euros", cuenta divertido.

"Todos empiezan a irse para las duchas y ahí yo veo calzoncillos Gucci. ¡Calzones Gucci, carajo! ¿Hasta eso inventaron? Y yo lo único que pensaba era: “Espero que los míos de hoy no tengan agujeros. Le pido a Dios que mi mamá los haya controlado cuando los lavó”. Nunca me sentí tan chiquito. Esperé a que todos se ducharan y se fueran, y me cambié cuando sólo quedábamos el utilero y yo. Esa noche, fui a una tienda y dije: “Necesito diez paquetes de los mejores calzoncillos”. Esa noche pensaba para mis adentros: “¿Quién te piensas que eres? Esto es Real Madrid. ¿Te creías que eras Cristiano?".

El caso Baena

Valverde también dio su punto de vista sobre el encontronazo que tuvo con el jugador del Villarreal Álex Baena en el partido del Bernabéu de la pasada temporada, con el amarillo denunciando al uruguayo por agresión en el párking del estadio y la justicia ordinaria eximiendo al charrúa. "En una cancha de fútbol, puedes decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano. Habla sobre mi familia y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tienes que saber plantarte por vos mismo y por tu familia. Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad. Pero honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada", escribió.