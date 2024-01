Ya es oficial: Madrid tendrá su Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2026

Era un secreto a voces y ya es oficial. Madrid se incorpora a la Fórmula 1 y albergará el Gran Premio de España de la especialidad a partir de 2026. La capital española dejó de acoger al Gran Circo en 1981, cuando la prueba se celebraba en el Circuito del Jarama. Ahora, la pujanza económica y empresarial de la capital española y la excelente sintonía con los dueños del deporte, la empresa norteamericana Liberty Media, han hecho posible el regreso de la categoría reina del motorsport a la capital española.

La prueba se celebrará en un circuito semiurbano entre IFEMA y Valdebebas, cuyo trazado provisional (a falta de aprobación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo y de su adecuación a la normativa 2026) será el que aparece en la imagen que ilustra esta entrada. Finalmente, y contrariamente a las filtraciones previas, no habrá un tramo interior por ningún pabellón. Según avanzaron los organizadores, el circuito podrá albergar a más de 110.000 espectadores por sesión y los monoplazas alcanzarán los 300 kilómetros horas en la parte más veloz del trazado.

F1 is coming to Madrid in 2026! 🤩🇪🇸#F1 @IFEMA pic.twitter.com/QkvpE02WNQ