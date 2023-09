LaLiga ya vuelve a ser lo de siempre: el Madrid es líder y el Barcelona, segundo

Los de Ancelotti remontan ante la Real Sociedad, el Barcelona golea al Betis y el Atlético se hunde en Valencia. El Sevilla de Ramos respira y Benítez se enfada con la tecnología

Es la jornada cinco, sólo la jornada cinco, pero LaLiga ya vuelve a ser lo de (casi) siempre. Estamos a finales de septiembre, un mes de competición, y el título ya es cosa de dos: el Real Madrid, que derrotó a la Real Sociedad (2-1) tras empezar perdiendo es el líder y el Barcelona, que goleó al Betis (5-0) es el único que mantiene su ritmo. El resto de equipos aparecen ya como poco a ¡cinco! puntos de los de Ancelotti, cuando se han disputado quince. El Atlético, el único que ha sido capaz de incordiar por ahí arriba y el que consigue que el párrafo comience en su línea inicial con ese "(casi)", se pegó un trastazo de impresión en Valencia (derrota 3-0) y ya va con el pie cambiado. Así fue esta quinta jornada, la primera antes del fútbol europeo intersemanal.

Buenos días, esta es la tabla de clasificación de la liga. pic.twitter.com/xXqqYsGuz1 — Pedro El Ingeniero (@pedrosaezarenas) September 18, 2023

Real Madrid-Real Sociedad (2-1)

Le tocó remontar al Real Madrid en la segunda parte, tras un arranque de partido en el que la Real Sociedad no sólo se adelantó con un tanto de Barrenetxea, sino que presentó en sociedad a un Kubo que fue un auténtico diablo en un encuentro que fue una oda al fútbol ofensivo. Valverde, a pase de Fran García, empató con un zurriagazo nada más volver de vestuarios y Joselu, también a centro del ex del Rayo, le dio la vuelta al marcador. No marcó Bellingham, lo cual es noticia en las filas del imparable líder: cinco partidos, cinco victorias.

Barcelona-Betis (5-0)

La cara de acelga de Joao Felix ya es historia, como se temían todos los seguidores del Atlético cuando el portugués enfiló el Puente Aéreo. Joao Félix vivió su primera titularidad, se llevó el MVP, marcó su primer gol, dio una medio asistencia y también tuvo unas palabras que sonaron a dardo hacia el Atlético al término del encuentro. Lewandowski, Ferrán, Raphinha y Joao Cancelo pusieron sus firmas al resto de goles. Los de Xavi ya son segundos.

Athletic-Cádiz (3-0)

Los Leones son terceros en LaLiga (a falta de lo que suceda en el Granada-Girona de esta noche) y lo hacen aprovechando la fortaleza de San Mamés, donde trituraron a un Cádiz que, aunque aguantó durante el primer tiempo gracias a que Sancet se estrelló dos veces contra el larguero, sucumbió en la segunda con goles de Guruzeta, Villalibre e Iñaki Williams. Hacía mucho que los rojiblancos no se veían tan arriba en una clasificación liguera. El Cádiz, que ha empezado fuerte LaLiga, pierde fuelle aunque sigue en la zona media.

Valencia-Atlético (3-0)

Los de Baraja trituraron a los rojiblancos, en un encuentro en el que los de Simeone aparecieron irreconocibles y en el que además perdieron a Lemar para el resto de temporada, tras romperse el tendón de Aquiles. Hugo Duro marcó a los cinco minutos y luego hizo el segundo antes del descanso ante un Atlético que no supo en ningún momento por dónde le venía el aire. El tanto de Javi Guerra antes de la hora de juego sirvió para que Simeone diera el partido por perdido, tras mostrar al mundo el pésimo mercado de fichajes de los del Metropolitano, sin Carrasco, sin cinco y ahora, sin Lemar. Pintan bastos.

Rayo-Alavés (2-0)

Los franjirrojos dejan atrás las dos derrotas consecutivas (incluyendo el 7-0 contra el Atlético) de las últimas jornadas y vuelven a encaramarse a la zona noble de la tabla. En un partido marcado por las protestas contra los horarios de LaLiga ("viernes no, lunes no", era la proclama de todos los aficionados). Los goles de Isi Palazón (de penalti VAR) y del nuevo fichaje Jorge de Frutos, los de Francisco recuperan la senda del triunfo.

Getafe-Alavés (3-2)

Partido marcado por el debut de Greenwood por los locales, y por las protestas de la hinchada visitante por el mismo motivo. Los partidos ed el Getafe de Bordalás son como son y ante Osasuna se vivió el enfrentamiento con más faltas (26, 15 cometidas por los locales) de las cinco primeras jornadas del campeonato. Un gol de Maksimovic en el alargue dejó los tres puntos en el Coliseum. Antes, Mitrovic y Carmona marcaron por los locales mientras que Iker Muñoz y Budimir lo hicieron por los visitantes.

Villarreal-Almería (2-1)

Agónico triunfo amarillo ante el Almería, con dos goles en las prolongaciones. De Gerard Moreno en el primer tiempo, cuando los locales perdían 0-1 tras gol de Akieme apenas un par de minutos antes, y de Sorloth en el alargue del segundo tiempo. Pacheta comenzó su andadura con victoria pero muy apurada: la falta de puntería de los visitantes y el partidazo de Jorgensen impidieron que los tres puntos volaran a Andalucía.

Celta-Mallorca (0-1)

Primer triunfo del Mallorca en Liga, con un tanto de Muriqi en la recta final del encuentro. El Celta fue superior, se topó con el palo y con un gol fantasma de Bamba anulado por el VAR tras varias deliberaciones que provocó la rajada de Rafa Benítez tras el encuentro. Los gallegos, que venían de ganar al Almería, no pudieron prolongar su buen momento, a pesar de hacer un buen partido, y vuelven a acercarse a la zona peligrosa de la tabla.

Sevilla-Las Palmas (1-0)

Debutó Sergio Ramos en el Sevilla, además como titular, y los de Mendilibar amarraron al fin los tres puntos, lo que permite a los de Nervión salir de la zona de descenso. Las Palmas jugó de forma descarada y mereció más, incluso protestó un derribo de Ramos dentro del área que bien pudo ser penalti. El partidazo del portero amarillo, Álvaro Valle, no tuvo premio. Otro que debutaba en el Sevilla, Lukebakio, acertó a recoger un balón suelto tras uno de los paradones del meta de Las Palmas para embocar el único gol del partido en el tramo final.