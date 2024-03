Las Carlettinas y las Kroosinas funcionan: Vinicius ya pide perdón si se pasa

El futbolista, que propinó un aparatoso empujón al céltico Mingueza después de que éste le agarrase durante muchos metros, se disculpó. La reeducación de los referentes del vestuario, clave

Fue una de las imágenes del fin de semana. Durante el Real Madrid-Celta, Vinicius intentó una arrancada en un contragolpe madridista y el céltico Mingueza le agarró aparatosamente impidiendo que continuara. Durante más de diez metros, el ex del Barcelona sujetó su camiseta de manera 'ostentórea', que diría el difunto Jesús Gil. Vinicius, harto del céltico, le propinó un empujón aún más visible, por el que fue amonestado.

La jugada provocó una catarata de reacciones en redes sociales, hasta volverse viral. Los madridistas, quitándole hierro al asunto. Los antimadridistas, exigiendo la roja y poco menos que la pena capital para el brasileño, experto en pisar todos los charcos aunque pasée por el desierto del Gobi. Pero lo que pocos saben es que las charlas que Carlo Ancelotti, su entrenador, y Toni Kroos, el jugador del vestuario con mayor dote de mando, están surtiendo efecto.

Lo desvelaron unas imágenes de Movistar Plus. Tras la acción, Mingueza le dijo a Vini: "Te tengo que parar", explicaba. Y Vinicius se disculpó con Mingueza. "Perdón, hermano. Yo intento seguir. Si tú agarras y sueltas, ok, pero tú haces así... Y así me enfado", es lo que dijo el brasileño tras la jugada.

Es la primera vez que Vinicius corrige su conducta en público, delante de las cámaras. Las Carlottinas y las Kroosinas van surtiendo efecto y Vini, al fin, parece comenzar a darse cuenta de cuándo actúa mal y no duda en pedir disculpas. Ya sólo le falta contenterse, antes de tener que pedir perdón.