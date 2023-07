Lo que faltaba: L'Equipe anuncia que el Barcelona quiere fichar a Mbappé

Siete veranos. Siete. Consecutivos. Ése es el tiempo que, con cada canícula, con cada ola de calor, con cada ganas locas de marcharnos a la playa de una vez, lleva Kylian Mbappé siendo relacionado con el Real Madrid. Que si hay acuerdo, que si no, que si viene, que si falta el PSG, que si ahora la cosa está en manos de la madre, que si que vienen los jeques, que si preacuerdo, que si jaula de oro... Hemos escuchado de todo en siete años... hasta que hoy L'Equipe anuncia a bombo y platillo que el Barcelona ha entrado en la carrera para hacerse con los servicios del delantero francés. El Clásico no sólo es en el césped, sino que hay otra batalla por librar en los despachos.

Según L’Equipe, el Barcelona se ha unido a la lista de clubes interesados en intentar firmar al todavía jugador del PSG. El prestigioso rotativo deportivo galo ha pubicado, en una información publicada en su web a media mañana de este lunes, que el Barcelona y el PSG mantendrán a lo largo del día de hoy una reunión telefónica para intentar dar forma a una operación que a ojos ajenos parece imposible debido a las limitaciones financieras del club catalán.

🚨 BREAKING: Barcelona are set to meet with PSG today to discuss Kylian Mbappé. Barça would like to offer players. @lequipe 🇫🇷 pic.twitter.com/tQvi8DW0wt