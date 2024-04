Real Madrid - Barcelona: dónde ver por televisión y horario del Clásico de Liga

Madridistas y azulgranas se enfrentan en la jornada 32 del campeonato y si los de Ancelotti ganan sentenciarían el título, mientras que si ganan los culés podría producirse un milagro.

Llega una de las fechas más importantes para el fútbol español, ya que los dos clubes más laureados de nuestro país se ven las caras en un partidazo que es capaz de detener a toda España y parte del extranjero. Y es que el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu la visita del Barcelona en un choque que puede acabar siendo crucial para los intereses de cada equipo en la lucha por el título de LaLiga EA Sports.

Es cierto que el Real Madrid llega con un día menos de descanso y una prórroga a sus espaldas, pero el subidón de haber eliminado al Manchester City y saber que ganando al Barcelona sentenciarían LaLiga por completo, si es que no lo está ya, hará que los de Carlo Ancelotti no se guarden nada en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el cuadro azulgrana, dirigido por Xavi Hernández, tienen que levantarse tras la remontada que sufrieron frente al PSG y la consiguiente eliminación de la Champions League y no hay mejor manera que ganando a su eterno rival.

💥 Informa @MelchorRuizCope



✅ Vinicius trabaja con el grupo dos días antes del clásico



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/EjNVMNPcSs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 19, 2024

Ahora mismo en la clasificación de LaLiga EA Sports el Real Madrid ocupa la primera plaza, mientras que el combinado azulgrana está segundo. Les separan ocho puntos y quedan, sin contar con este Clásico, seis encuentros por disputarse. Esto se traduce en que si los de Concha Espina se llevan el triunfo habrán conseguido once unidades de diferencia, lo que prácticamente les aseguraría el título. En el caso de que ganase el Barcelona la distancia se reduciría a cinco puntos y dieciocho por disputarse.

Ni penaltis, ni semifinales, ni cansancio: el vestuario del Real Madrid quiere hundir al Barça.



Ganar el Clásico les alejaría a 11 puntos, encarrilaría la Liga y tendrían 10 días para pensar 'sólo' en el Bayern.@Sergiogom 🤝 @AlfredoMatillaG https://t.co/M9qt5n0TVy — Relevo (@relevo) April 19, 2024

Teniendo en cuenta de que el Real Madrid sigue vivo en la Champions League y tendrá que tirar de rotaciones en algunos momentos, una victoria del Barcelona podría hacer creer a los de Xavi Hernández en un milagro de revalidar el título de LaLiga EA Sports. Es por ello que este Clásico que se juega en el Santiago Bernabéu puede ser fundamental para el devenir del campeonato y no hay aficionado español que quiera perderse semejante partidazo.

Fecha y horario del Clásico Real Madrid - Barcelona

Desde hace más de un mes LaLiga anunció que este duelo entre el Real Madrid y el Barcelona que se jugará en el Santiago Bernabéu sería el domingo 21 de abril. El balón comenzará a rodar en el feudo madridista a las 21:00 horas, las 20:00 en las Islas Canarias, y unas dos horas después sabremos quién se lleva los tres puntos en el Clásico, con las consecuencias pertinentes, o si hay un reparto de puntos y todo se mantiene igual en la clasificación del campeonato liguero español.

🗣️ Puyol habla sobre la polémica entre Gündogan y Araujo.



💬 "Hay que intentar no decir muchas cosas fuera porque luego se pueden interpretar de muchas maneras".



💬 "Él no tenía ninguna mala intención".



🎥 @siglesiaf pic.twitter.com/WQ7wOjfU04 — Relevo (@relevo) April 19, 2024

Dónde ver por TV el Clásico Real Madrid - Barcelona

Este apasionante Real Madrid - Barcelona correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar LaLiga. Este canal está disponible en diferentes plataformas como Orange o Movistar+, pero todos los aficionados del cuadro madridista, del conjunto culé o amantes del fútbol español en general también deben saber que este Clásico que se juega en el Santiago Bernabéu también podrá seguirse en streaming y en vivo online mediante aplicaciones como Movistar+, que se puede descargar en dispositivos como móviles, tablets o smarts TVs.