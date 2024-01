DAZN intenta meter en un lío a Rodrygo... y el madridismo tuitero le rescata

El canal de pago emite unas imágenes en las que el árbitro estaría diciendo que debió expulsar al jugador blanco y los usuarios de X le corrigen emitiendo las imágenes sin editar: "amarilla"

Los tiempos han cambiado una barbaridad, como se suele decir. Y si no que se lo digan a DAZN, el canal deportivo de pago. La empresa con sede en el Reino Unido, y que detenta los derechos de transmisión en España de parte de los partidos de LaLiga, intentó meter en un lío al madridista Rodrygo emitiendo una conversación en el túnel de vestuarios, pero los aficionados del Real Madrid en redes sociales estuvieron al tanto, se dieron cuenta del intento de manipulación y han crucificado al canal en X, antes Twitter, donde la polémica alcanzó sus cotas más altas.

Todo comenzó cuando el programa Super8 de DAZN emitió unas imágenes, cuyo video completo reproducimos bajo estas líneas, en las que el colegiado Soto Grado, en conversación durante el descanso con Nacho y Carvajal, dos de los capitanes del Real Madrid, estaría reconociendo que el manotazo que Rodrygo, delantero blanco, le da a Álvaro Valles, portero de Las Palmas, era "roja clarísima". Un escándalo, vaya, que el colegiado de un partido esté reconociendo que una acción que él determinó como amarilla fuera realmente otra cosa y no se atreviera a señalarla.

IMAGEN #Super8 🔊 "Clarísima, es roja"



La conversación de Soto Grado con los jugadores del Real Madrid sobre la acción de Rodrygo con Álvaro Valles #Super8 pic.twitter.com/UGu7bYrWdf — DAZN España (@DAZN_ES) January 29, 2024

Pero... Pero estas cadenas televisivas de pago que no tienen enviados especiales, sino 'quedados' especiales, y que no disponen de cámaras propias para grabar cosas que el espectador mundano no ve, sino que hacen montajes con lo que ya se ha emitido, tienen su contrapeso mediático en las redes sociales. Donde siempre, siempre, hay alguien más listo. Siempre.

"Era amarilla"

Y pasó con el asunto de Rodrygo, claro. Multitud de cuentas madridistas en la red social rescataron esa imagen del túnel de vestuarios, sin manipular y con el sonido original, en las que se escucha perfectamente al colegiado decir "es amarilla". La indignación entre el madridismo tuiero fue enorme desde que se hicieron públicas esas imágenes, que para colmo fueron recogidas por otros muchos medios de comunicación y tildadas pues de "verídicas" cuando no lo eran.

🚨Esto es totalmente falso.



Soto Grado dice claramente que la acción de Rodrygo es amarilla.



DAZN, al que cada persona tiene que pagar 20 euros si quieres ver la Liga, está manipulando y mintiendo para perjudicar al Real Madrid. Lamentable.pic.twitter.com/6q1ZI8Ci2c https://t.co/H461XtaH1q — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) January 29, 2024

La cosa se acabó saliendo de madre, porque como para en redes sociales, donde por un lado se corrigen burdas manipulaciones pero por otro se pierde la educación amparándose en el anonimato, varios tuiteros cargaron contra los, a su juicio, responsables de la errónea noticia para arremeter contra ellos e insultarles. Como muestra, un botón light, o cero.cero.