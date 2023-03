El Real Madrid estrecha el cerco sobre Dani Olmo

El club blanco está cerca de fichar al internacional español, que acaba contrato en junio de 2024 con el Leipzig y que podría salir del equipo alemán por solo 15 millones de euros.

Era, hasta ahora, el gran tapado del mercado de fichajes del Real Madrid. Según ha podido saber SoyMadridista y ha podido desvelar hace apenas cinco minutos en su canal de Twitch, el club blanco ha puesto sus ojos en Daniel Olmo Carvajal, Dani Olmo (Terrassa, 7 de mayo de 1998), para reforzar al equipo blanco. Las dos partes se han entendido perfectamente hasta ahora, el precio del futbolista es asequible y, aunque aún no hay acuerdo con su equipo, el RB Leipzig, el hecho de que el catalán termine contrato en junio de 2024 con su actual club podría permitir una cierta buena voluntad en la negociación y un acuerdo factible.

El interés del Real Madrid por Dani Olmo viene de lejos. El media punta, criado en La Masía (llegó hasta el Juvenil B barcelonista), es un jugador que siempre ha gustado a Florentino Pérez, presidente madridista. Olmo, internacional español, acaba contrato en 2024 con su equipo y, por las diversas lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos, su valor de mercado ha caído. Representado por la agencia Niágara Sports Team, la misma que lleva por ejemplo al también madridista Nacho Fernández, se estima que su precio este verano ronde los 15 millones de euros. Una auténtica bicoca, aunque el RB Leipzig está tratando de que Olmo renueve y filtrando el interés de otros equipos para encarecer la operación en caso de que no lo logre.

Con la estampida que se prevé en la plantilla del Real Madrid de jugadores españoles a final de temporada (Nacho, Asensio y Ceballos terminan contrato y su continuidad no está ni mucho menos asegurada por diversos motivos; Odriozola y Vallejo no tienen recorrido en la entidad), el club no quiere verse con sólo dos jugadores seleccionables en plantilla. Sin contar los posibles canteranos que subirían (Álvaro juega con Uruguay), sólo Carvajal y Lucas Vázquez podrían jugar en la Selección española. Y el presidente no está dispuesto a eso, de ahí que Olmo se haya convertido en prioritario, igual que otro jugador ofensivo nacional cuyo nombre desvelaremos otro día si la operación marcha por buen camino.

Olmo, por su versatilidad como volante ofensivo (puede jugar por ambos perfiles, además de como media punta), aparece como un recambio perfecto para Marco Asensio, cuya continuidad en el club es cada vez más complicada. Acaba contrato el 30 de junio y el entorno del jugador, sondeado por SoyMadridista, asegura que no existe ninguna propuesta de renovación por parte del equipo blanco, aunque periodistas afines a la presidencia blanca han filtrado que sí la hay. De lo que no caben dudas es de que Asensio es uno de los ojitos derechos del presidente.

El mercado del Real Madrid, como escribió el autor de estas líneas en sus colaboraciones en EsDiario, será low cost, salvo que Mbappé se ponga a tiro. Ni Bellinghams ni Haalands. Plantilla por renovar, demasiados jugadores que fichar, una obra que pagar y la Premier abonando cantidades disparatadas que el Madrid no puede asumir. Así que el caladero nacional será muy importante en el próximo proyecto del Real Madrid. El primero, si nada se tuerce, será Dani Olmo.