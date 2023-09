El hijo pródigo por fin regresa a la casa en la que lo que querían era un avión

Sergio Ramos vuelve al Sevilla, el club del que salió el 31 de agosto de 2005 para recalar en el Real Madrid y luego en el PSG. El Sevilla recula y le contrata tras su mal inicio de curso

El hijo pródigo regresa a casa, aunque en casa una buena parte de la 'familia' le va a recibir de uñas. Sergio Ramos vuelve al Sevilla, el club del que salió el 31 de agosto de 2005 para recalar primero en el Real Madrid, durante 15 temporadas, y luego en el PSG, otras dos. Pero ahora, el 4 (dorsal que heredará en Nervión) tiene ante sí el reto mayúsculo, que él siempre quiso, de acabar sus días de fútbol frente a su parroquia, ante un público cuya sección más ruidosa jamás le perdonó la 'traición' de recalar en el Bernabéu.

Sergio Ramos había comentado en numerosas ocasiones en su entorno su deseo de volver al Sevilla a lo largo de este verano. Pero en ningún momento recibió una oferta del club andaluz hasta este fin de semana. Incluso el Sevilla desmentía la posibilidad de recuperar al central de manera taxativa: "No existe la posibilidad de fichar a Sergio Ramos porque tenemos seis centrales, estamos teniendo problemas para inscribir y en el modelo de regeneración, de apostar por este tipo de fichaje… No existe posibilidad de que juegue esta temporada aquí”, afirmó Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, el pasado ocho de agosto. “¿Sergio Ramos quiere volver al Sevilla?, pues yo quiero un avión”, llegó a afirmar José Castro, presidente del club, el pasado 15 de agosto.

Pues avión lo mismo no, pero José Castro tiene a Sergio Ramos. El pasado viernes 1 de septiembre acabó el mercado de fichajes y el central no había llegado. Ramos parecía ya encaminado hacia Arabia y estaba todo casi cerrado con un club saudí. Y llegó el Sevilla. El pobre comienzo del conjunto sevillano en LaLiga había cambiado todo. Ocho goles encajados en tres jornadas, único equipo del campeonato que todavía no ha puntuado... Hacía falta un golpe de efecto.

Cobrará doce veces menos que en el Madrid

Sergio Ramos firma por un año con opción a otro más, con un sueldo de 1, 4 millones de euros, doce veces menos que los 17 millones netos que cobraba en el Real Madrid y rechazando 20 millones de Arabia Saudí. El martes, el futbolista será presentado oficialmente, pero sin público: algunos sevillistas preferían de verdad un avión antes que el regreso de su hijo pródigo.