El futbolista itinerante que encabeza la nueva revolución cholista del Atlético

El Atlético afronta un verano movido porque el proyecto está agotado. Casi la mitad de la plantilla está en la rampa de salida aunque no hay grandes nombres vinculados a los fichajes

Se espera un verano entretenido en Canillejas, nuevo hogar del Atlético desde que abandonó el Vicente Calderón. El club rojiblanco no ha cumplido, por mucho que traten de ocultarlo, una buena temporada. Más allá de que no haya conseguido ningún título, algo esperado, el desempeño del equipo de Diego Simeone en Liga (cuartos), Champions (eliminados ante el Dortmund en cuartos de final) y Copa (fuera en semifinales tras derrotar al Real Madrid una ronda antes) no ha sido ni mucho menos el esperado.

Así que toca agitar la plantilla, buscando la enésima Cholorevolución, a ver si ésta es realmente la buena. Aunque claro, lo primero es aligerar el vestuario para luego poder ir de pesca a ver si el atún rojo que aterrice es del derecho o del revés. Y ahí hay tres nombres propios con los que el Atlético espera hacer caja: uno de ellos, el jugador del Glovo, porque cada dos temporadas coge el petate y se va, en un ciclo en el que es incapaz de asentarse. Es Álvaro Morata, claro, quien tiene una oferta para regresar a la Juventus, club en el que ya militó en el pasado, y que le hace tilín tanto a él como a su familia.

💣🚨| ÚLTIMA HORA: Álvaro Morata se plantea REGRESAR a Italia con la opción de la Juventus FC encima de la mesa



💰 La Juve le mantiene la oferta al delantero para regresar este verano.



👀 El último mes sin jugar le ha disgustado y valora con su familia volver a Turín.



🗞️… pic.twitter.com/n0UWvkfw7r — Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) May 22, 2024

El otro es Joao Felix, que no seguirá en el Barcelona tras completar una temporada de esas tan suyas (el primer mes ilusionante, el resto de bluff) y no haber logrado convencer a nadie con su irregularidad. Como regresa, y teniendo en cuenta su relación con Simeone, es obvio que el Atlético se lo querrá sacar de encima a toda cosa. Tiene aún un relativo valor de mercado, pero por su situación es lógico pensar que el Atlético no obtendrá demasiado beneficio económico.

El tercero en discordia es Memphis. Un delantero de calidad, pero irregular, que no termina de convencer pero que tiene su mercado. El neerlandés sí es candidato a dejar una cantidad interesante en las arcas rojiblancas. Luego, hay otra serie de jugadores que el Atlético quiere fuera sí o sí: Saúl, Lemar, Correa y Savic, con fichas altas, están en la lista de los transferibles. Existe otro par de jugadores, Mario Hermoso y Gabriel Paulista, que acaba contrato y no seguirán en el club. Son nueve jugadores, casi la mitad de la plantilla, en la rampa de salida.

Varane, LeNormand y Sorloth en la lista

Mientras, Javi Galán, el fichaje más caro del curso pasado, no cuenta para Simeone y se utilizará para intentar abaratar el fichaje del central franco-español de la Real Sociedad, LeNormand. Galán ha jugado allí esta temporada y ha dejado buen sabor de boca. Pero la gran bomba del verano puede ser el fichaje de Raphael Varane al equipo rojiblanco. El francés, ex del Real Madrid, se ha desvinculado del Manchester United y es agente libre, por lo que sería un fichaje de campanillas. Varane, recordemos, se las tuvo tiesas con Simeone en los derbis del pasado, pero...

Otro que suena es Sorloth, el pichichi de la Liga, que con sus cuatro goles ante el Real Madrid el pasado fin de semana ha subido enteros en la lista de afectos rojiblancos. El del Villarreal cumple con los requisitos que pide Simeone y sería un fichaje ilusionante para el conjunto del Metropolitano, aunque su precio, entre 30 y 35 millones de euros, asusta un poco en las oficinas colchoneras. Además, el Atlético necesita un pivote sí o sí.