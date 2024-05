Desvelan la pillería que intentó Jude Bellingham para desconcentrar a Harry Kane

El centrocampista del Real Madrid trató de influir en el delantero del Bayern cuando intentó disparar ese penalti que el ex del Tottenham transformó tras la pena máxima cometida por Lucas.

Una de las imágenes más destacadas del partido que disputaron el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el Allianz Arena y que correspondía a la ida de las semifinales de la Champions League fue la que protagonizaron Jude Bellingham y Harry Kane. Ambos son compañeros en la selección inglesa y mantienen una buena relación, pero el centrocampista del conjunto merengue intentó aprovecharse de esa confianza para desconcentrar al ex del Tottenham cuando se disponía a tirar un penalti.

El Real Madrid y el Bayern de Múnich no pasaron del 2-2 en el Allianz Arena y todo se decidirá en una semana en el Santiago Bernabéu. Los hombres de Carlo Ancelotti se adelantaron en el marcador con un tanto de Vinicius, pero en la segunda mitad Leroy Sané y Harry Kane conseguían darle la vuelta al marcador en apenas cuatro minutos. En los últimos del choque un penalti cometido sobre Rodrygo lo transformó Vini, que consiguió sacar un resultado positivo de cara a la vuelta.

🎙️ Captado el emotivo momento en el que Bryan Zaragoza comparte unas palabras con Vinicius Jr. pic.twitter.com/lum6BTuqzI — guille. (@Coichonero) May 1, 2024

El choque dejó bastantes imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales, como el intercambio de camisetas al término del encuentro. Vinicius llamó la atención al cambiarla con Bryan Zaragoza y se pudo ver al brasileño hablar y abrazarse con el ex futbolista del Granada, que no está atravesando un buen momento en Múnich por culpa del idioma.

Nothing was going to distract Harry Kane from getting his goal 😤 pic.twitter.com/mR05vjxCPH — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024

Pero de la imagen de la que todo el mundo ha hablado fue la que a Jude Bellingham se le veía intentar descentrar a Harry Kane cerca de la hora de juego. El delantero que llegó este año procedente del Tottenham se disponía a disparar el penalti que supuso el 2-1 y su compañero en la selección inglesa se le acercó por detrás para susurrarle algo en el oído y tratar de que lo fallara, pero no tuvo el efecto que deseaba.

Lo que le dijo Bellingham a Kane

Tras el partido Harry Kane atendió a los medios de comunicación en zona mixta y una de las preguntas fue por esas palabras de Jude Bellingham antes del penalti. El que fuera delantero del Tottenham fue claro y confesaba que durante se preparaba para chutar la pena máxima no se había enterado de lo que le dijo su compañero en los Three Lions. De hecho, sabía que estaba por allí rondando, pero no entendió lo que le dijo.

Jude to Harry: "you going to kick it to the left"



Harry didn't even hear it



Harry asked Jude after the game in the Real Madrid changing rooms. "what did you say?"



Jude laughed as he just realised Harry had not heard him#banter #realfootball #mates — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 30, 2024

"Realmente no sabía lo que me dijo en ese momento", comenzó respondiendo Harry Kane. "Sobre el terreno de juego no sé lo que dijo. Sabía que estaba ahí, pero no escuché su voz", añadió. "Luego hablé con Bellingham y me dijo que él sabía que iba a tirar a la izquierda y que iba a visar a Lunin", continuó explicando el delantero inglés, que necesitó la charla tras el pitido final con el centrocampista del Real Madrid para saber exactamente qué le había dicho en esos segundos previos a chutar desde el punto de cal.