El Sevilla echa a Sampaoli, negocia su finiquito millonario y ficha a Mendilíbar

El club hispalense, que empezó la temporada con Lopetegui, despide al argentino, al que tendría que pagar 11 millones de euros, y que deja el equipo dos puntos por encima del descenso.

El Sevilla sigue en crisis profunda. La derrota del pasado fin de semana frente al Getafe (2-0), un rival directo por la permanencia, ha pasado factura en la planta noble del club hispalense y ha traído consecuencias, ya que Jorge Sampaoli ya no es entrenador del Sevilla. El argentino sustituyó a Julen Lopetegui después de los primeros meses de competición y, en su segunda aventura en el Sánchez Pizjuán, se despide con un triste balance de 13 victorias, 6 empates y 12 derrotas en los 31 partidos que ha dirigido al Sevilla en las diferentes competiciones.

En su carta de despedida, Sampaoli reconoce que "mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme. Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo".

El entrenador argentino no ha querido despedirse sin "agradecer a los jugadores y a cada empleado del club por habernos acompañado. No tengo dudas de que lograrán el objetivo. Quiero que llegue mi gratitud a los hinchas por el empuje en el Sánchez Pizjuán, donde este año nos hicimos muy fuertes. Es hermoso jugar allí".

Un finiquito de 11 millones de euros

Sampaoli tenía contrato con el Sevilla hasta junio de 2024 y un contrato millonario, que ahora habrá que negociar. Porque las arcas hispalenses no se pueden dar el lujo de pagarle los 11 millones de euros que figuran en el tremendo acuerdo que firmó con Monchi hace unos pocos meses.

Cuando ese acuerdo se cierre, que todos esperan que sea pronto, el siguiente en llegar será José Luis Mendilíbar, que acumula más de 750 partidos como técnico, pero que nunca se ha visto en un banquillo de tanta relevancia como el del Sevilla. Eso sí, su experiencia en equipos que, temporada tras temporada, se han jugado su permanencia en la Primera División es absolutamente básica para hacer frente a una situación muy complicada, ya que el equipo hispalense tan solo se encuentra dos puntos por encima del descenso cuando solo faltan 12 partidos para concluir la temporada.

Bien conocido en Valladolid, Pamplona y Eibar

En Valladolid, Pamplona y, especialmente, en Eibar, conocen del exitoso desempeño de un Mendilíbar, cuyos equipos se han caracterizado siempre por un orden táctico innegociable, una presión asfixiante sobre el rival, no ausente, sin embargo, del toque y del juego ofensivo.

La plantilla con la que cuenta el Sevilla, que está clasificada para los cuartos de final de la Europa League, debería dar de sobra para lograr esa permanencia, pero, al igual que sucede con el Valencia, no está demasiado acostumbrado a pelear por los últimos puestos de la tabla. Y eso no es lo mejor para el futuro de la institución hispalense.