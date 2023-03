De la Fuente revoluciona la selección con Nacho, Aspas y Joselu como novedades

En la primera lista del nuevo seleccionador no aparecen varios habituales, pero sí jugadores altamente demandados por la afición como el defensa del Madrid y los delanteros gallegos.

Había expectación por conocer la primera lista de convocados por el nuevo seleccionador Luis de la Fuente de cara a los dos compromisos internaciones de la próxima semana. Y no ha decepcionado. Se puede, incluso, hablar de revolución, ya que en su primera lista no están habituales de los últimos tiempos como Unai Simón, aunque el portero del Athletic Club está lesionado, los atléticos Koke y Marcos Llorente, el capitán del Chelsea Azpilicueta, Marco Asensio, Pau Torres o Jordi Alba. Tampoco están presentes, como es lógico, Sergio Busquets, que anunció su retirada de la selección, ni Sergio Ramos, a quien el propio De la Fuente comunicó que no contaría con él.

Entre las novedades de la convocatoria, dos nombres ampliamente pedidos por los aficionados españoles, el madridista Nacho y el céltico Iago Aspas, que regresan a la selección después de muchos años de ausencia y de buenísimas temporadas en sus equipos. Además, regresan jugadores como Fabián y Ceballos, básicos en los éxitos con la sub'21 que dirigía el propio Luis de la Fuente y se estrenan el central de Osasuna David García, Zubimendi, poderoso mediocentro de la Real Sociedad y el goleador del Espanyol Joselu Mato, que de esta manera habría ganado la partida a Borja Iglesias como delantero centro que acompañará a Álvaro Morata, único jugador del Atlético de Madrid en la lista de la selección.

➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023

La nueva España de Luis de la Fuente debutará el próximo sábado (20:45) en Málaga ante la poderosa Noruega de Haaland y visitará Escocia el martes 28 a la misma hora. Estos partidos serán los primeros de la fase de grupos clasificatoria para la Eurocopa de 2024.

Esta es la lista

Porteros: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Róber Sánchez (Brighton) y David Raya (Brendtford).

Defensas: Gayá (Valencia), Balde (FC Barcelona), Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club), Nacho (Real Madrid), David García (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham) y Dani Carvajal (Real Madrid).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (FC Barcelona), Fabián (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid) y Pedri (FC Barcelona).

Delanteros: Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Club), Bryan Gil (Sevilla), Oyarzábal (Real Sociedad), Aspas (Celta), Joselu (Espanyol) y Gerard Moreno (Villarreal).