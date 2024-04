Xabi Alonso llama a la puerta del Madrid: ¡hace historia al ganar la Bundesliga!

Después de más de 100 años de espera el Bayer Leverkusen puede presumir de haber ganado la liga alemana y lo ha hecho un un claro y destacado protagonista: el entrenador tolosarra.

Desde hace semanas se iba esperando este momento, pero ya ha dejado de ser una simple especulación y ya es oficial: el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso gana la Bundesliga. El conjunto germano, histórico del fútbol europeo, acaba de ganar el primer campeonato liguero de su historia y lo ha hecho con el técnico español. El tolosarra se marchó a Alemania a coger experiencia y este 'Erasmus' parece que le está valiendo de mucho porque se está comenzando a convertir en el gran favorito para asumir el banquillo del Real Madrid cuando Carlo Ancelotti abandone el Santiago Bernabéu.

A falta de cinco jornadas para que concluya el campeonato el Bayer Leverkusen ha conseguido proclamarse campeón matemático de la Bundesliga. Teniendo en cuenta el dominio absoluto del Bayern de Múnich en los últimos años se trata de un hito histórico, pero es que más aún cuando el equipo dirigido por Xabi Alonso no había conseguido levantar este título en sus más de 100 años de historia. Consiguieron el subcampeonato en cinco ocasiones y ha tenido que llegar el técnico tolosarra para llevarles hacia el éxito en un país en el que siempre ha dominado un club por encima del resto.

🇩🇪 Así ha llegado el bus del que puede ser CAMPEÓN de la Bundesliga



🏆 Sí gana el Bayer Leverkusen al Werder Bremen se proclama campeónpic.twitter.com/s32zj6JBXi — Tiempo de Juego (@tjcope) April 14, 2024

Este sábado podían haberse coronado como campeones de la Bundesliga sin jugar, pero no se dieron los resultados y tenían que pelearlo sobre el terreno de juego. El Bayer Leverkusen recibía al Werder Bremen y los de Xabi Alonso no fallaron. El técnico español tiró de rotaciones porque también se están jugando los cuartos en la Europa League y a pesar de ello consiguieron irse al descanso por 1-0 en el marcador. El encuentro terminó 5-0 y se desató la locura con cada gol que los germanos iban consiguiendo porque cada vez estaba más cerca el momento de cantar el alirón.

En Leverkusen ya están pensando en 'ponerle una calle' a Xabi Alonso como esta tarde haya alirón... @arubio_marca pic.twitter.com/FxMbqjRg25 — MARCA (@marca) April 14, 2024

Este domingo arrancó con máxima tensión en la ciudad de Leverkusen, pero a pesar de los nervios los aficionados quisieron estar con sus futbolistas y el recibimiento al equipo fue impresionante. Las imágenes de la ilusión que han generado Xabi Alonso y su plantilla, entre la que encontramos a dos españoles como Alejandro Grimaldo y Borja Iglesias, son brutales y todos los jugadores han conseguido recibir ese cariño para no fallar ante el Werder Bremen y ganar la Bundesliga.

Esperan a Xabi en Madrid

Sin duda, el gran protagonista de este título es Xabi Alonso. El Bayer Leverkusen apostó por él después de que abandonara la Real Sociedad B y no falló en su apuesta. En octubre de 2022 le contrataron y poco a poco fue mejorando la imagen del club germano, incluso eliminando al Atlético de la pasada edición de la Champions League en la fase de grupos. Pero su obra la ha culminado este curso con esta histórica Bundesliga, aunque es cierto que todavía quiere más con los alemanes.

Se barrunta invasión de campo.



Wirtz anota el cuarto y se desata locura en Leverkusen. #LaCasadelFútbol #Bundesliga pic.twitter.com/bcNvn4YyWN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 14, 2024

Y es que hace unas semanas, sin saber si ganaría la Bundesliga o no, decidía anunciar que continuaría en el Bayer Leverkusen pese a las ofertas millonarias del Liverpool y del Bayern de Múnich, equipos donde triunfó como futbolista. Entre sus pretendientes también está el Real Madrid, pero por ahora está contentos con Carlo Ancelotti y será cuando el italiano se marche cuando activen la operación para contratar a un Xabi Alonso que está llamado, tarde o temprano, a dirigir la nave de Concha Espina. Entre el pasado madridista del tolosarra y con sus representantes, con Óscar Ribot a la cabeza de Best of You, el acuerdo entre el técnico y el club blanco no debería ser ningún problema.