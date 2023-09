La selección española 'se deja remontar' ante Canadá y es eliminada del Mundial

El combinado que dirige Sergio Scariolo se despide del campeonato después de perder 85-88 y no podrá luchar más por revalidar este título que consiguió ganar en la última edición en 2019.

No pudo ser. La selección española se despide del Mundial de Baloncesto 2023 que se estaba disputando en Indonesia, Japón y Filipinas después de perder 85-88 frente a Canadá. Los de Sergio Scariolo necesitaban ganar sí o sí este encuentro de la segunda fase del campeonato, pero un último cuarto bastante pobre sentenció al combinado nacional, que llevaba una buena ventaja ante el equipo norteamericano.

Se acabó el sueño para la vigente campeona del mundo. La España que ganó el Mundial en 2019 y el Eurobasket hace apenas un año se despide de este campeonato en la segunda ronda. Los hombres de Scariolo firmaron una primera fase de grupos bastante buena con pleno de victorias. Costa de Marfil, Brasil e Irán sucumbieron a la calidad de la selección española de baloncesto, pero en la segunda ronda cambió la suerte para los nuestros.

😨 Y cuando tuvo que aparecer la estrella... apareció



Canadá remonta con un canastón de Gilgeous-Alexander y se pone 2 arriba a falta de 40 segundos para el final #JaleoMundial pic.twitter.com/Fora1c9jV1 — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2023

En el primer encuentro la selección española cayó frente a Letonia y ya se complicaba el pase a los cuartos de final, pero se vio la luz cuando horas después Brasil también se imponía a Canadá. Este resultado permitía a los de Scariolo sacar el billete para la ronda final con una victoria ante los norteamericanos, por lo que el segundo y último choque de esta fase final se convertía en una final anticipada para ambos, ya que el país que cayese se quedaba fuera del Mundial de Baloncesto 2023.

Una remontada dolorosa

En el primer cuarto se pudo ver la máxima igualdad entre ambos combinados, señalando el marcador el empate a 21 cuando sonó por primera vez la bocina. Ya en el segundo, España demostró su superioridad, barrió a Canadá y los pupilos de Sergio Scariolo ya iban por encima en el marcador, encarrilando una victoria que tendrían que certificar en el segundo tiempo.

😭 Tan cerca... y tan lejos



El triple de Abrines no entra y España queda eliminada del Mundial de baloncesto ras caer frente a Canadá. #JaleoMundial



👏🇪🇸 Como cada verano, gracias por ilusionarnos, por hacernos creer, por luchar contra gigantes. Siempre con #LaFamilia. pic.twitter.com/BxlMY1TtxP — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2023

Pero no fue así. En el tercer cuarto hubo otra vez igualdad y los españoles sólo tenían que mantener el nivel en el último cuarto, pero las imprecisiones se apoderaron de los jugadores de la selección nacional y el acierto de Canadá no ayudó. El combinado americano fue capaz de darle la vuelta al electrónico y finalmente se llevaron el gato al agua por 85-88, además de un billete para los cuartos de final del Mundial. España, la vigente campeona, no podrá seguir defendiendo el título tras caer eliminada por culpa de esta derrota.