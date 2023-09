Ya es Oficial: La DANA obliga a LaLiga suspender el Atlético de Madrid – Sevilla

El partido que estaba programado para este domingo en el Metropolitano no podrá disputarse debido a las fortísimas lluvias que han estado cayendo en la capital de España a lo largo del día.

Desde la noche del sábado se venía comentando que el Atlético de Madrid – Sevilla que este domingo se jugaba en el Metropolitano a las 18:30 horas (una menos en las Islas Canarias) corría el riesgo de suspenderse por la DANA que amenazaba a la capital de España. Tras una mañana de especulaciones, las horas pasaban y el encuentro seguía estando programado, pero finalmente LaLiga ha tenido que tomar la decisión de aplazarlo.

La Península ha estado amenazada durante todo el domingo por las fuertes lluvias provocadas por la DANA y en Madrid se activó la alerta roja. Se esperaban hasta 120 litros por metro cuadrado en diferentes puntos de la ciudad y las previsiones no eran nada buenas, por lo que se instó a la población a no salir de sus casas por el riesgo que corrían. Además, se esperaban bastantes incidentes ante tal diluvio y es por ello que se invitaba a no realizar ningún traslado que no fuera de urgencia.

Ante la alerta roja de la AEMET, pedimos a los madrileños extremar la precaución y limitar al máximo desplazamientos por las tormentas previstas en la jornada de hoy.



Los servicios municipales están prevenidos y trabajando para minimizar las posibles consecuencias de la DANA. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 3, 2023

Obviamente, esto mantuvo en alerta a todos los aficionados del Atlético de Madrid que querían ir al Metropolitano a ver a su equipo. Muchos de ellos desistieron al conocer el avance de la DANA para no correr riesgos y otros se aferraban a la posibilidad de poder acercarse al feudo colchonero para poder disfrutar de este encuentro entre los hombres del Cholo Simeone y del Sevilla, colista de LaLiga EA Sports.

El Atleti - Sevilla, suspendido

A lo largo del día desde LaLiga de Javier Tebas ni se planteaban el suspender el choque. Querían esperar a ver cómo avanzaba el parte meteorológico y en función de ello decidir. No importaba si el Metropolitano iba a estar vacío o no, si la pelota rodaba en un césped repleto de agua y charcos, el encuentro se iba a jugar. Posiblemente, el calendario tan apretado que existe en el mundo del fútbol fuera un punto de presión para esta decisión del organismo. Pero la lógica acabó imperando y desde varias horas antes del arranque se informó de la decisión de aplazarlo.

🚨 LALIGA ha decidido el aplazamiento del #AtletiSevillaFC ante la alerta roja de AEMET, las recomendaciones del Ayto. Madrid y tras mantener conversaciones durante la mañana con RFEF, CSD y ambos clubes.



La nueva fecha/horario se anunciará próximamentehttps://t.co/YX6vVSGWgO pic.twitter.com/o9L27fS0qW — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 3, 2023

Finalmente, las condiciones climatológicas impiden que este partido entre Atlético de Madrid y Sevilla se pueda disputar en buenas condiciones, por lo que LaLiga ha informado que se aplaza con un comunicado. "Ante la situación climatológica excepcional en Madrid, tras los avisos de alerta roja por parte de AEMET y las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid, LaLiga, tras haber analizado la situación y mantenido conversaciones durante la mañana con el Presidente de la RFEF, el Presidente del Consejo Superior de Deportes y los consejeros delegados del Atlético de Madrid y el Sevilla FC, ha tomado la decisión de aplazar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC previsto inicialmente para hoy a las 18:30 en el Cívitas Metropolitano de Madrid", escribieron.

"La nueva fecha y horario del partido serán comunicados próximamente por LALIGA" , concluyó. Ahora falta por conocer en qué fecha ubicarán este choque entre dos equipos que competirán también en la Champions League y tienen poco hueco en sus calendarios. Además, los jugadores internacionales se marchan este lunes con sus selecciones.