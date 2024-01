Uno de los mitos del Real Madrid ya habla en público de su salida del club

Uno de los jugadores más laureados de la plantilla blanca afronta sus últimos meses de blanco y se sincera: "claro que voy a echar de menos el Bernabéu, sería no locura si no lo hiciera"

Sólo de pensarlo, al Real Madrid le entra un escalofrío. Toni Kroos, uno de los grandes mitos de la historia del club blanco (cinco Champions, tres Ligas, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España y una Copa del Rey en su palmarés) afronta los últimos meses como jugador blanco. Entre 12 y 18 meses (si renueva un año más) le quedan al alemán, que acaba contrato el 30 de junio de 2024, en el Bernabéu.

Toni Kroos acaba de cumplir 34 años. El centrocampista, que ya se retiró de la selección de Alemania hace tres años, siempre ha asegurado que colgará las botas antes de que empiece su declive futbolístico. Se ha especulado con que ese momento llegaría el pasado verano, e incluso el anterior, pero lo cierto es que el alemán sigue rindiendo a un gran nivel. Pero el momento se acerca y Kroos por primera vez ha hablado públicamente de su futuro.

Kroos não chuta pro gol. Ele toca pra rede.

En el podcast semanal que dirige su hermano, Kroos ha señalado que "el año pasado decidí renovar relativamente tarde. Cuando crees que estos momentos se pueden acabar, los vives de manera muy especial, sabiendo que ya no hay tantos". El momento, pues, se acerca. Y más cuando ha añadido que "claro que voy a echar de menos el Bernabéu, sería no locura si no lo hiciera. Lo que nos gusta es jugar en estadios así, con este ambiente. Todo lo que puedo decir es que juego al fútbol cada dos semanas en el mejor estadio del mundo", dijo mientras deshoja la margarita de su futuro.

Momentos que se pierden

"Disfruto cada partido que juego allí. Cuando disfrutas tanto y tanta veces, naturalmente lo vas a echar de menos. No lo digo por mí mismo, sino en general por el apoyo al equipo. La energía que desprende en algunos partidos que se deciden en los últimos minutos, en algunos momentos con más de 80.000 personas... Son momentos que se van a perder", ha admitido el jugador.

En cualquier caso, Kroos lo tiene claro y abre la puerta de par en par a su posible retirada: "Nadie dirá que para él no es importante ni que no lo va a echar de menos cuando toda una grada del Bernabéu le aclame, pero eso no significa que lo necesite en el día a día para ser feliz".