El futuro de Kroos, en el aire: ¿renovará un año más o se retirará en verano?

El mediocentro alemán del Real Madrid siempre ha querido colgar las botas 'pronto' y cuando estuviera al más alto nivel, pero los rumores de su vuelta a la selección hacen saltar las dudas.

Toni Kroos está siendo uno de los grandes protagonistas de esta temporada en un Real Madrid que colidera la clasificación de la Liga EA Sports junto al Girona, que ha hecho pleno en la fase de grupos de la Champions League y que se medirá en los octavos de final al RB Leipzig. Además, ahora en el horizonte comienzan a ver la Copa del Rey, donde se enfrentarán a la Arandina, y también la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí. Pero en el club blanco, además de lo deportivo, también trabajan en lo administrativo y el futuro del alemán es una incógnita total.

Y es que Toni Kroos ha dejado claro siempre que no esperaba tener una carrera larga y llegar a jugar hasta los 40 años. De hecho, el centrocampista de 33 años, ex internacional con Alemania, siempre ha sido de los que querían colgar las botas cuando todavía estuviese rindiendo a un gran nivel y terminar por todo lo alto. No quiere ser de esos futbolistas que alargan su trayectoria y va pasando por equipos cada vez de más bajo nivel o directamente alargar su carrera por hacer más dinero.

Sería raro, por la forma que ha hablado siempre, ver a Toni Kroos jugando fuera del Real Madrid. Además de ser su deseo, el de colgar las botas defendiendo la elástica blanca, también ha cargado muchas veces contra esas ligas como la de Arabia Saudí, en la que sólo prima el dinero. Esta filosofía del jugador alemán es aplaudida por muchísimos aficionados, pero en el cuadro blanco tienen esa incertidumbre sobre si continuará jugando la próxima temporada o no.

¿Volver a la selección alemana?

El ex del Bayern de Múnich termina su contrato el próximo 30 de junio de 2024. Ya el curso pasado se especuló con una posible retirada, pero Toni Kroos prefirió seguir en activo y es por eso que el Real Madrid no lo dudó a la hora de ampliar por un curso más su contrato. Ahora se acerca el mes de enero y se tienen esas dudas sobre cuál será la decisión del mediocentro germano. Los de Concha Espina le volverán a esperar y en función de lo que decida o no, se le renovará por un año más o se le brindará una despedida a la altura de lo que ha significado esta década para la entidad.

Además, últimamente se han escuchado rumores sobre su deseo de volver a la selección alemana, la cual ya había dejado tras la última Eurocopa, para jugar esta misma cita que se celebra en verano de 2024 en su país. Que quiera jugar este torneo no significa que desee alargar su carrera, ya que como está rindiendo a un gran nivel también podría ser su deseo volver a representar a su país y despedirse luchando por conseguir el título. Pese a ese deseo de regresar a Die Maanschaft, una leyenda como Sepp Maier ha llegado a opinar que Toni Kroos no debería volver porque su tiempo ya pasó.