Simeone no se calla y desvela los motivos del fracaso de Joao Felix

El técnico del Atlético se moja en el enfrentamiento que mantiene con el jugador portugués y analiza los motivos por los que no logró convertirse en un referente en el Metropolitano

Es un enfrentamiento que hace tiempo que dejó de ser entre bambalinas para trasladar su foco al escenario público. Diego Simeone, entrenador del Atlético, y Joao Félix, futbolista rojiblanco que juega cedido en el Barcelona, no se tragan. El jugador más caro de la historia del fútbol español (126 millones de euros) pasó sin pena ni gloria por el Metropolitano hasta el punto de ganarse la crítica desaforada de la afición rojiblanca, que no le soportaba.

Luego todo fue rodado: entrevistas en las que decía que su sueño era jugar en el Barcelona, desplantes a Simeone en la pretemporada, gestos, malas caras, petos al suelo, enfados por todo... El Cholo siempre procuró ser comedido en público con el luso pese a que se sabía que su relación era desastrosa. Pero el argentino pasó anoche por El Larguero y se soltó la melena. A Joao Felix aún le deben pitar los oídos.

“Está claro que a la gente del Atleti no le gustan ciertos gestos, porque tenemos otra idiosincrasia. Cuando no entiendes la idiosincrasia de donde estás es difícil convivir. Es como si yo vengo de Argentina a España y quiero vivir como en Argentina. La idiosincrasia es diferente". Toda una salva de artillería contra la línea de flotación de un futbolista dotado de un talento para el fútbol enorme, pero que tiene el mismo talento para estar permanentemente enfadado por todo.

Eso sí, Simeone tiene claro que "todo lo bueno que le pase a Joao es bueno para nosotros, yo estoy feliz de que juegue tanto. Si se tiene que quedar en el Barcelona será un ingreso importante para el club y si vuelve puede hacerlo mejorado”. La explicación la da el propio Simeone: lo importante es que juegue bien para que el Atlético recupere algo de su mastodóntica inversión. Claro, que Joao Félix se está diluyendo ya en el Barcelona y se rumorea que en cuanto Frenkie de Jong regrese tras su lesión el luso perderá la titularidad.

Renovación, moscas y defensa

Simeone abordó además otros temas de la actualidad rojiblanca, como su renovación ("Fue una renovación muy importante, distinta a las demás. Siento la alegría y las ganas de buscar más, hay un proyecto que seguimos necesitando ir construyendo, ligado a Miguel Ángel Gil Marín y a Enrique Cerezo", dijo) y sobre el estilo de juego del Atlético: "¿Molestar al Barcelona y al Real Madrid? Claro que me gusta molestar. ¿Viste las moscas? Son complicadas. Ellos saben que estamos dando vueltas. A mí me gusta jugar bien. A mí me gusta defender bien y si defiendes mejor que el resto, eres mejor. En la Premier no defiende nadie. El Barcelona del año pasado sale campeón por la forma en la que defendió. Tuvo una estructura defensiva sólida, le metieron pocos goles".