El barcelonismo cierra filas para combatir al madridismo sociológico de Laporta

El Barcelona informa que los últimos cinco presidentes del club se reunieron para cenar el martes, en semana de Clásico y para adoptar una postura común ante el Caso Negreira

El madridismo sociológico de Laporta anda captando adeptos. El término, acuñado por el actual presidente barcelonista en una entrevista en Catalunya Radio, ha cuajado. "Hay una campaña orquestada para desacreditar al Barcelona aprovechando el Caso Negreira. Hay un madridismo sociológico en centros de poder de la capital que tiene mucha fuerza. Yo me lo he encontrado y les he vencido. Y eso les afectó", dijo Laporta. El término ha tomado tanto vuelo que se han abierto las puertas para captar adeptos.

Así que el propio Barcelona ha informado a través de sus canales oficiales que el club, en la semana previa al Clásico, está en ello. Este martes, los últimos cinco presidentes de la entidad azulgrana (Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reyna y Joan Gaspart) se reunieron para cenar y para hacer piña y fijar posiciones.

Primero Rosell, luego Gaspart

El peticionario fue Sandro Rosell, cuando después de que el comisario Villarejo dijera que los datos sobre su denuncia los había proporcionado “Laporta o alguien de su círculo”. Rosell, que salió absuelto de todos los cargos pero tuvo que pasar dos años en prisión preventiva, y pidió reunirse con los expresidentes para conocer de primera mano la credibilidad de esas informaciones. Joan Gaspart, en la Asamblea de Compromisarios del sábado, incidió en la idea y Laporta recogió el guante. El martes tuvo lugar esa reunión tan demandada.

El club ha definido la cita como “un encuentro distendido que tenía como objetivo consolidar y reafirmar la posición unificada del barcelonismo ante las embestidas y ataques que se ha incrementado recientemente”, en clara alusión al Caso Negreira y al "madridismo sociológico" definido por Laporta. El barcelonismo está unido: no hay nada como tener un mismo enemigo común. El de siempre.