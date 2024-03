El Día de la Marmota: Florentino con Mbappé y Piqué, con Neymar

El fútbol se ha convertido en una suerte de El Día de la Marmota, encerrado en una dinámica en la que siempre, todos los días, es lo mismo y nunca hay nada nuevo. Que si las broncas de Vinicius, que si el politiqueo de Guardiola, que si las polémicas del VAR... y que si Florentino con Mbappé y Piqué, con Neymar.

Así ha sido estas últimas horas, con el presidente del Real Madrid y el futurible presidente del Barcelona haciéndose virales en redes sociales por volver a ser partícipes de sendos vídeos virales donde el delantero francés y el atacante brasileño eran parte importante del contenido difundido.

‘Who is Davies?… Who is Mbappe?’



Florentino Perez after a fan asked him to sign them both. 👀😂



pic.twitter.com/I8swwGpf8b