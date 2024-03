Ibai Llanos y los motivos por los que no acude a programas como 'El Hormiguero'

El creador de contenido se ha sincerado y ha contado por qué ha rechazado ir al programa de Antena 3 en varias ocasiones, recordando alguna que otra visita a 'La Resistencia' de Broncano.

En mitad de la pugna por las audiencias entre la televisión convencional y las plataformas audiovisuales, se encuentra el mundo del streaming. Los creadores de contenido han encontrado una altavoz en las redes sociales como Twitch y TikTok para acercarse a los jóvenes, muy habituados a consumir contenido a través de las pantallas de sus teléfonos móviles. Uno de los streamers más populares y conocidos es Ibai Llanos, quien se ha pronunciado en los últimos días sobre 'su salto' a la televisión convencional.

Y es que el vasco, en uno de sus muchos directos, se sinceró con sus seguidores sobre una posible visita a El Hormiguero de Pablo Motos. Una oferta para visitar el programa de Antena 3 que, según él mismo, ya había rechazado en varias ocasiones. De hecho, Ibai llegó a desvelar por qué había tomado esa determinación. "Yo a El Hormiguero podía haber ido en varias ocasiones", reconocía el vasco, antes de desvelar que, su primer motivo para no haber acudido al programa de Atresmedia era su ubicación.

Ibai Llanos revela por qué no va a 'El Hormiguero'

No es que al streamer no le guste la televisión, ya que, cabe recordar que ha intervenido en ocasiones muy puntuales, entre las que figura su entrevista en Joaquín, el novato junto a Gerard Piqué, a finales del pasado año. La cuestión es completamente distinta: "Al ser en Madrid, me da pereza y me da un poco de miedo", comenzaba diciendo el creador de contenido, para añadir que "me da un poco de respeto que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta", bromeó Ibai. Aunque, acto seguido, decidió matizar que "me da respeto en general, pero ya no solo El Hormiguero, sino también La resistencia y demás". Unos 'temores' que llevó al vasco a sincerarse con quienes lo estaban viendo en ese momento y que hizo plantearse lo siguiente: "Me imagino que la gran mayoría de gente que va, va a contar cosas importantes y es que de mi vida no tengo mucho importante que contar, ¿me entendéis?".

Y, dicho esto, mencionó algunos de los motivos que llevan a diferentes personas a acudir a estos formatos como "he sacado un libro, he sido campeón del mundo como Ilia Topuria, he hecho una serie", para después cuestionar "¿yo qué c*** te cuento?". "Soy streamer. Pablo Motos, si quieres hablamos de la LEC, te voy a dar una turra tremenda explicándote por qué perdimos el tercer mapa de la final", comentó Ibai poniéndose en la hipotética situación y haciendo mención del Campeonato Europeo de League of Legends. Lo sorprendente de todo esto es que, estas declaraciones llegaban meses después de que él mismo también desvelara en Twitch que había recibido una oferta de la entonces Fábrica de la Tele para presentar Sálvame una tarde, con total libertad.