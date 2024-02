El Gobierno brasileño arremete contra Neymar por prestarle dinero a Dani Alves

El delantero le adelantó al ex futbolista los 150.000 euros en concepto del pago de la responsabilidad civil a la víctima de su violación y una diputada del partido de Lula le sacude

El Caso Dani Alves sigue dando que hablar. Si el pasado jueves se conoció la sentencia definitiva del caso, donde el Tribunal de Barcelona encargado del caso le consideró culpable de una agresión sexual con penetración y condenó al futbolista a cuatro años y medio de cárcel, una pena que el jugador vio reducida respecto a lo solicitado por la acusación y la Fiscalía porque a Alves se le aplicó un atenuante de reparación del daño por haber entregado antes del juicio 150.000 euros a la víctima. Una cantidad que el futbolista brasileño habría pagado gracias a la ayuda de la familia de Neymar, ex compañero suyo en el Barcelona y la selección brasileña.

Y ese hecho ha provocado el enfado de la política brasileña. Primero mostro públicamente su indignación por la condena emitida por la Audiencia de Barcelona el Gobierno de Lula, a través de Cida Gonçalves, ministra de la Mujer, que calificó la sentencia como "blanda" debido a la "atrocidad" cometida por el ex futbolista culé. "Sabemos que es una sentencia blanda ante semejante atrocidad en la vida de una mujer".

Aun así, Gonçalves dijo esperar que este fallo judicial "sirva de ejemplo" al mundo. "La palabra de una mujer tiene valor y no es no", indicó. La ministra brasileña reveló además que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara una medida para que "todas las mujeres tengan el derecho de divertirse de forma segura en bares y discotecas".

Y luego, Gleisi Hoffmann, presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores e integrante del Gobierno de Brasil, ha estallado contra Neymar por haber prestado a su excompañero de equipo los 150.000 euros en concepto de "atenuante del daño causado". Un dinero que Alves destinó para el pago de la indemnización antes de la celebración del juicio. El hecho de haber abonado esta cantidad de dinero antes de conocer la sentencia "expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante".

"La condena al violador Daniel Alves es pedagógica y ejemplar, demuestra que la sociedad ya no tolera comportamientos sexistas y misóginos. Lo absurdo fue que pidió dinero prestado a Neymar, pagó la indemnización y redujo la pena, algo que no soluciona nada a la víctima, no borra su sufrimiento", lamentó la diputada. Mientras, la estatua conmemorativa de Dani Alves en su ciudad de origen, Juazeiro, ha aparecido embalada en bolsas de basura.