La reacción más viral de Leo Messi al recibir como regalo la camiseta de Zidane

El futbolista argentino, ganador 8 veces del Balón de Oro, mantuvo una conversación con el francés, donde se deshicieron en elogios uno del otro y acabaron intercambiando sus camisetas.

Dos de las mayores leyendas del mundo del fútbol, Leo Messi y Zinedine Zidane, se han juntado para mantener una charla sobre el deporte en el que han triunfado. La calidad de ambos es de sobra conocida por todos, pero los jugadores, que han pasado por Barcelona y Real Madrid respectivamente, han tenido esa conversación en la que no se han cortado a la hora de elogiarse mutuamente por sus carreras.

La marca que ha patrocinado a ambos jugadores, Adidas, y de la que han sido la máxima imagen en las últimas dos décadas, los ha juntado para que mantuviesen una charla en la que sólo se respira fútbol puro. En ella destacan los elogios que ambos se dijeron como cuando Zinedine Zidane le reconoció que era "una pena no haber podido jugar contigo". Leo Messi no se quedó atrás y le devolvió el halago: "Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, pero sí de enfrentarnos unas veces y después ya como entrenador. Siempre con respeto y admiración por todo lo que hiciste".

La Charla completa de dos genios



Zinedine Zidane y Lionel Messi



GENIOS

pic.twitter.com/OHmW1hukCn — madridblaugrana (@madridblaugrana) November 10, 2023

"Puede que yo viera las cosas antes que los demás jugadores, pero si yo pensaba un segundo antes, tú estás tres por delante del resto. Leo es un ejemplo para todos, su vida es familia y fútbol. Pensar que puede hacer lo que hace en el campo hace soñar a la gente. Cuando está en el campo los demás tienen confianza. Antes de recibir el balón ya sabe lo que va a hacer", comentó Zinedine Zidane al referirse a Messi.

Por otro lado, Zinedine Zidane y Leo Messi hablaron sobre sus ídolos y obviamente el rosarino sacó el nombre de Diego Armando Maradona. "Para los argentinos el 10 es un número especial porque hablas de él y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él. El deseo siempre era intentar copiar lo que hacía", comentó el ex jugador del Barcelona y actual futbolista del Inter Miami, aunque no paró ahí y continuó explicando lo que significaba el que fuera su seleccionador en la albiceleste.

Si pudierais definir a Messi y Zidane en una palabra… ¿Cuál sería? pic.twitter.com/Om1Sl1sxpy — Panenka (@RevistaPanenka) November 10, 2023

"Para nosotros Maradona es algo muy fuerte que va a seguir estando muchísimos años más. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca", explicó Leo Messi. "Su figura es muy importante por lo que representó a Argentina y lo que fue a nivel mundial. Yo le vi poco. Es nuestro referente, nuestro ídolo máximo", añadió el delantero rosarino que hace dos semanas ganó su octavo Balón de Oro.

Intercambio de camisetas

Por otro lado, Zinedine Zidane volvió a comentar que su ídolo había sido Enzo Francescoli. "Uno de mis hijos se llama así por él. Cuando lo vi dije que quería ser como él. Era elegante, cómo manejaba la pelota, eso no se veía mucho", explicó el ex entrenador del Real Madrid. "Era un futbolista diferente, era un mago del balón. Yo quería hacer lo mismo", agregó el francés.

“Terrible camiseta, estaba linda esta camiseta, eh”.



Messi para Zidane. pic.twitter.com/bGXiFZ4pmH — TR SPORTS ®️ (@trsports_) November 9, 2023

Además, llegó el momento camisetas, pero primero Zidane le explicó a Messi el motivo por el que lucía el dorsal 5. "A Florentino Pérez no le gustaba ver a jugadores con el 25, 30 ó 35. Le gusta del 1 al 11. Sanchís dejó el club y era el 5 y le dije que sí y elegí el 5. Al final ha significado mucho porque es mi historia con el Madrid". Posteriormente, ambos cambiaron la de Argentina y la de Francia que han vestido en alguna ocasión, siendo un alivio en vez de entregarse una del Barcelona y un Real Madrid.