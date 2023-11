Encantará a los madridistas: se filtra la tercera equipación del próximo curso

Estamos todavía en el mes de noviembre y se empieza a hablar de fichajes para la próxima temporada. Que si Gonçalo Inácio, Kylian Mbappé o Alphonso Davies, entre otros muchos, pero también se empieza a especular sobre las equipaciones que los diferentes clubes lucirán el próximo curso. Ahora ha sido un portal web especializado en este tipo de información la que ha desvelado en exclusiva la que podría ser la camiseta del Real Madrid en la 2024-25.

Los aficionados del Real Madrid están acostumbrados a que su equipo no se salga de una línea clásica. La camiseta blanca no se toca, aunque es cierto que siempre existen variaciones para poder hacerla diferente en cada temporada. En ocasiones las líneas de la marca que viste al cuadro blanco, Adidas, son doradas, otras veces azules, negras o moradas. Pero lo que es la elástica siempre mantiene ese color habitual que representa a la entidad de Concha Espina.

Los grandes cambios llegan en la segunda equipación y también en la tercera, que se suele utilizar más en competiciones europeas. Ahí tanto clubes y como las marcas que los visten buscan detalles rompedores o que también tengan que ver con la historia de los equipos. Al final, el objetivo es que guste a los aficionados y que las compren en las tiendas oficiales con el nombre de su ídolo serigrafiado en la espalda.

Ahora, a falta de bastantes meses para que comience la próxima temporada, la página web Footyheadlines, especializada en desvelar en exclusiva los diseños de las camisetas de los diferentes clubes del mundo, ha publicado la que presumiblemente será la tercera equipación del Real Madrid la próxima temporada. Y se trata de un modelo que ha comenzado a gustar a los hinchas madridistas, ya que tiene toques retro, recordando a épocas pasadas del club blanco.

Lo que le daría a esta hipotética camiseta del Real Madrid el toque clásico y retro es el logo de la marca. Adidas regresaría al símbolo antiguo, dejando de lado las tres líneas que representan a la empresa alemana y que es mundialmente reconocible. Parece que si el cuadro blanco lo utiliza, los grandes clubes que visten esta marca también podrían tenerlo en alguna de sus equipaciones.

El escudo estaría estampado en la camiseta sin sus habituales colores, pero estaría como siempre situado en el pecho. También llevaría la publicidad que patrocina al Real Madrid, pero también destacarían dos líneas azules que van desde la cintura hasta la axila, recorriendo todo el costado de la elástica que vestirían los Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Valverde y compañía la próxima temporada, además de los fichajes que llegarán el próximo verano.

You Are Not Prepared pic.twitter.com/wtCYEvcZAq