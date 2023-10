Gana el Octavo y Messi le dedica este troleo a un aterrado Ibai Llanos

El argentino conquista un nuevo Balón de Oro y, en un directo con el streamer de moda, le pone de los nervios a cuenta de una presunta falta de privacidad de unos mensajes

El carácter de Messi es uno de los grandes secretos del futbolista argentino. El actual jugador del Inter de Miami apenas deja entrever cómo es su personalidad, lo que le hace resultar una persona tan tímida que a veces resulta hasta antipática. Pero en la entrega del Balón de Oro 2023, en la conquista de su Octavo, el campeón del mundo con la albiceleste sí se dejó ver, radiante de felicidad.

Fue con Ibai Llanos. Su amigo Ibai. El streamer retransmitió la gala del Balón de Oro a través de su canal de Twitch. El vasco, que mantiene una buena relación con el astro argentino, pudo incluso entrevistar al flamante ganador del Balón de Oro en directo. Y Messi decidió que era el momento de trolear a su buen amigo.

Lo hizo además desde el principio de la entrevista. Ibai apenas había felicitado a Ibai cuando Messi le soltó un "estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mostraste los mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No tienes privacidad", le dijo el futbolista al streamer acerca de unos mensajes suyos que enseñó en público hace unos días. Rápidamente Ibai se intentó justificar: "¡Lo borré! ¡Lo borré!".

Pero Messi insistía, con Ibai con un nudo en la garganta. "Te contesté bien, de buena onda y vos lo enseñáis delante de todos", insistía Messi, mientras Ibais seguía asegurando que "lo pixele cuando me dijiste vuelvo tal...". "Sí que lo dijiste. No lo mostraste pero lo dijiste. Lo que habías puesto. La próxima no te contesto más", señalaba el ex del Barcelona.

Ibai ahí no aguantó más. Y cambió de tema para que la batalla dialéctica, eso es lo que él creía, no fuera a mayores. Y Messi culminó su troleo de la forma más inesperada: "Mira como cambia de tema el hijo de p...", pasando a esbozar una gran carcajada que confirmó el buen rollo entre ambos.

36.000 "me gusta" en una hora

Un comentario que Ibai ha compartido en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter): "El momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido", ha escrito el streamer en un tuit que en apenas una hora recibió más de 36 mil 'Me Gusta'.