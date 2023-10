Rafa Nadal se sincera acerca de las dudas sobre su regreso a una pista de tenis

El tenista balear comparece públicamente para presentar una nueva línea de productos y deja claro que no se marca una fecha para volver a jugar: "No estoy aún para volver a la competición"

Poco a poco, porque la edad y las lesiones no perdonan, Rafa Nadal va alejándose de las pistas de tenis y potenciando su perfil empresarial. El balear ha iniciado una nueva aventura alejado de la raqueta, tras afirmar que aún no sabe cuándo podrá volver a empuñar una en un torneo. El ganador de Roland Garros en 14 ocasiones ha lanzado una línea de complementos alimenticios dirigidos a mujeres y hombres a partir de 35 años que hacen deporte para ayudarles a cuidar y mejorar su estado físico y mental.

En la presentación de ese producto, Nadal no se anduvo por las ramas respecto a su futuro profesional como tenista. "No sé cuándo voy a volver a jugar. Para la Copa Davis no hay opción porque estamos eliminados. La realidad es que voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo en unos meses. La primera opción sería en enero en Australia. No ha cambiado mucho, desde hace unas semanas estoy entrenando un poco más. A partir de aquí iremos cada día construyendo el futuro. Estoy un poquito mejor, pero no estoy aún para volver a la competición. Si voy a estar en Australia o no, no lo sé", dijo.

Sobre cómo se entrena ahora, preparándose para ese regreso a las pistas en lo que sería su temporada de despedida, Nadal explicó que "es cambiante. Depende del momento en el que uno está. No entreno lo mismo ahora que cuando tenía 18 años. Entreno lo que puedo y lo que me deja el cuerpo. Estoy entrenando más ahora que hace un mes. En mi situación actual salgo de un proceso de recuperación de cirugía. A ver si tengo la posibilidad de poder ir incrementando las horas de entrenamiento y poco a poco coger un ritmo necesario para volver a competir".

🏟️¡COMIENZA un nuevo #EstudioEstadio y no solo con fútbol!



🎾Rafa Nadal ha charlado con nuestra compañera @FelopezFe sobre su regreso a las canchas y en unos momentos veréis la entrevista al completo



🎙️Con @rubenbriones, @PepeBrasin, @mjhostalrich, @_cristinabea y @OrfeoSuarez pic.twitter.com/GtNoGbpYLI — Teledeporte (@teledeporte) October 19, 2023

Nadal, el tenista español más laureado de la historia, no solo ha tenido éxito sobre las pistas. En los negocios también se ha labrado una carrera de éxito. En 2021 su sociedad de cabecera Aspemir ganó 11,4 millones de euros. A través de dicho holding, el deportista invierte en numeras empresas de sectores tan diversos como el de las energías renovables o el hotelero. Precisamente en este último, ha creado, de la mano de Meliá, la marca ZEL, que abrió su primer hotel el pasado verano en Mallorca.

Y mientras, explota la Alcarazmanía

Y mientras las dudas sobre el futuro de Rafa Nadal se acrecientan, ayer se conoció que la Alcarazmanía en el mundo del tenis ha venido para quedarse. El Mutua Madrid Open, en el primer año en el que tenista de El Palmar ganó el título, logró récord de ingresos y de rentabilidad. Madrid Trophy Promotions ganó 1,2 millones de euros en 2022 y facturó 53,4 millones de euros, según desveló la web especializada 2Playbook.