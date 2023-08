Mendilibar explota contra Monchi por tocar jugadores bajo contrato en vigor

El entrenador del Sevilla ataca al ex director deportivo del club hispalense por incumplir las reglas FIFA e intentar el fichaje de Acuña, al que le quedan dos años de contrato

Hace no demasiado tiempo, apenas dos meses, Monchi era uno de los grandes ídolos de la afición sevillista, pese a ser director deportivo y no jugador. Pero Ramón Rodríguez Verdejo es ahora mismo el enemigo público número uno del Sevilla, por delante incluso de Sergio Ramos. Tras su tumultosa salida del club de Nervión, se ha convertido en el muñeco del pimpampún. Y el último en agarrar el palo y atizar ha sido José Luis Mendilibar, entrenador del conjunto hispalense, tras la derrota en penaltis de la Supercopa ante el Manchester City.

Sin nombrar a Monchi, el técnico vasco atizó al equipo inglés del Aston Villa (donde ha recalado el director deportivo) por “tocar las narices” intentando la contratación del lateral sevillista Marcos Acuña en los últimos días: “He dicho cuarenta mil veces que no entiendo cómo está montado así esto. Me están tocando las narices desde todos los lados. Al final lo normal es que se vayan. Hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con ellos, ofrecen miseria al club pero engañan al jugador. Es difícil. Y un jugador que tiene dos años de contrato y le están tocando las narices. Dicen que hay sanciones y cosas de esas, pero no las termino de ver".

Mendilinar se refería a la normativa FIFA, que impide que los clubes negocien el fichaje con los jugadores a espaldas de su club de origen a menos que queden solamente seis meses o menos para el final de su contrato. No es el caso de Acuña, bajo contrato hasta 2025 y que habría sido tanteado por el Aston Villa estos días pasados sin que el Sevilla tuviera conocimiento directo de esas negociaciones.

El Sevilla acaba de aterrizar en San Pablo sin Bono y con bastante tristeza por la derrota. Días de varios fichajes y alguna salida más. pic.twitter.com/NMKFt9PQsw — Jorge Liaño (@jlianodesmarque) August 17, 2023

Además, el que está en la rampa de salida del Sevilla es el guardameta marroquí Bono, que ni siquiera regresó a la capital andaluza con sus compañeros porque se marcha a jugar a la Liga Árabe: 21 millones de euros dejará su venta en las arcas del club de Nervión. Pero Mendilibar no entiende cómo el mercado de fichajes puede estar abierto con las competiciones oficiales ya en disputa. "Todavía no es oficial lo de Bono, pero está ahí. Yo creo que se va a ir, no sé si antes de jugar ante el Alavés o no, pero parece que tiene las puertas de Arabia abiertas. Es lo que le dije a la directiva tras la temporada pasada, si no podemos mejorar que nos dejen como estamos, estamos contentos con lo que tenemos. Pero estas competiciones en agosto, hasta el 1 de septiembre está todo abierto. No tiene ni pies ni cabeza, no sé quién tiene que tomar cartas en el asunto para cerrar esto antes de que empiece la temporada".

Enfado con Suso

Además, Mendilibar deslizó que Suso no quiso tirar un penalti de la tanda, que era para lo que había sacado al gaditano al campo: “Me equivoco yo al quitar a Lamela, porque si se hubiese quedado hasta el final habría tirado un penalti. Pensé que el que entraba por él también podía tirar un penalti, en mejor situación de él. Pero no lo quiso tirar. Es así. ¿Suso? No lo digo más, ¿vale?