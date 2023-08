Arabia sale al rescate del Atlético y no es exactamente como usted se piensa

Desde el país árabe aseguran que Salah, del Liverpool, se irá a su Liga a cambio de 150 millones y la Prensa inglesa dice que los reds quieren a Joao Felix como su recambio. ¡Y traspasado!

Arabia Saudí al rescate del Atlético de Madrid, y no de la manera que algunos esperaban. No, Arabia Saudí no va a invertir en el club rojiblanco, al menos de momento. Ni tampoco va a llegar con una morterada por delante para llevarse a Joao Félix, el otrora mascarón de proa del proyecto atlético y ahora quiste dorsal de Simeone, y así quitarle un problema al Cholo. No. tiene que ver con Joao Félix, pero no de la forma en que cualquiera esperaría.

Liverpool are reportedly targeting a move for Joao Felix as a potential replacement for Mohamed Salah 🔴📰 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 29, 2023

Todo surge de la típica operación de mercado rocambolesca de estos útlimos días. Arabia Saudí está intentando pescar en el fútbol europeo nombres, nombres y más nombres. Y ha puesto sus ojos en el delantero del Liverpool Mohammed Salah. El egipcio que a base de goles se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta. El Liverpool, su club, tira balones fuera diciendo que "no hay nada" mientras de reojo busca un recambio para el africano. Y ese recambio, dicen, sería Joao Félix, sin sitio en el Atlético

El Liverpool, eso sí, no es demasiado facilitador de la operación. Salah es santo y seña del club de Anfield, y venderle sería poner fin a una era en la entidad, la que les hizo campeones de Europa en Madrid. Pero desde Arabia deslizan que la oferta para arramblar con la férrea voluntad del Liverpool se elevará a 150 millones de euros. Una cantidad irresistible... si hay un sustituto garantizado.

A caballito

Ese sustituto sería, sí, Joao Félix, cuyo valor de mercado ahora mismo ronda los 50 millones de euros. Y encima, sería un traspaso (se acabó el problema para siempre) y no una cesión, con elmal rollo de regreso a final de temporada. Por esa cantidad, si sucede, Simeone llevaría a Joao Félix a caballito hasta la casa de Jürgen Klopp. Total, Joao, que no ha jugado en lo que llevamos de temporada y de pretemporada, sabe ya lo que es estar mucho rato sentado...