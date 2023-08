Al Atleti y a Joao se les acaba el tiempo y surge un nuevo destino para el luso

El mercado de fichajes está en su recta final y uno de los quebraderos de cabeza del Atlético de Madrid es la situación del atacante portugués, que sigue sin encontrar un club que le quiera.

Estamos a escasos días de que cierre el mercado de fichajes el próximo 31 de agosto y en el Atlético de Madrid todavía no conocen cuál será el final del culebrón de Joao Félix. El luso sabe que está en el mercado desde hace meses, pero no ha llegado ninguna propuesta que satisfaga al luso o, en su defecto, a un club colchonero que tiene una serie de condiciones inamovibles para dejarle salir este mismo verano.

Quién le iba a decir a Miguel Ángel Gil Marín que el fichaje de Joao Félix por 127 millones iba a salir de esta manera. La marcha de Antoine Griezmann dejó un hueco enorme que se intentó rellenar con el fichaje de una de las jóvenes promesas del fútbol mundial a cambio de una millonada. O Menino llegó al Metropolitano procedente del Benfica, pero nunca terminó de cuajar a pesar de la gran ilusión que generó en la hinchada.

Tras varias temporadas Joao Félix no ha conseguido encajar en el Atlético de Madrid en ningún sentido. Ni con la idea de Simeone ni con los valores del club y lo que exige la afición para ganarte el cariño de todos. Su actitud siempre dejó mucho que desear y la situación se tensó tanto que el pasado mes de enero salió cedido al Chelsea. En Londres tampoco brilló y en la selección de Portugal tampoco se ha convertido en imprescindible. Por tanto, el problema parece apuntar al mismo sitio.

📺 DIRECTO



Joan Laporta - sobre el mercado de fichajes; ¿encaja Joao Felix en el Barça? 👀



🚨 “Creo que aún no tenemos este tema terminado. Afortunadamente tendremos margen salarial necesario para poder hacer incorporaciones de última hora.”



‼️ “CREO QUE SERÁN MÁS DE UNA.” pic.twitter.com/K8akqlTn2g — Jijantes FC (@JijantesFC) August 27, 2023

Mauricio Pochettino confirmó al terminar la temporada que no lo quería y desde entonces el Atlético y el representante de Joao Félix han estado trabajando para buscar un equipo. Ningún club de Champions le quiso, las ofertas que recibió de entidades de la Premier no convencían al jugador, tampoco cuajó Arabia Saudí y sólo se dejó querer por un Barcelona que está en una crisis tremenda y que no puede alcanzar las peticiones de los rojiblancos.

El Benfica, atento

Su ex equipo, el cuadro lisboeta, está muy atento a la situación de Joao Félix. Sonó con fuerza hace unas semanas, pero el todavía jugador del Atlético de Madrid estaba intentando apurar sus opciones para recalar en el Camp Nou. Con la opción Barcelona casi imposible, el mediapunta podría valorar volver a casa, dando un paso hacia detrás para tratar de coger impulso y volver a maravillar a Europa.

🔛🔴⚪️ El #Atleti ya entrena, última sesión antes de medirse al @RayoVallecano.



🚑 Reinildo, Koke y Giménez.



🏋‍♂️ Lemar, en el gimnasio por molestias.



👍 Correa, Carrasco y JOAO FELIX, al 100% para la convocatoria. pic.twitter.com/MA0g2JiqqA — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) August 27, 2023

Eso sí, la opción que baraja el Benfica es una cesión. Los lisboetas tendrían que alcanzar las peticiones de un Atlético de Madrid que reclama que asuman el salario íntegro del futbolista y que también efectúen un pago correspondiente a la amortización del fichaje de Joao Félix de este año. Es cierto que a medida de que se acerque el 31 de agosto habrá más presión para los colchoneros, pero también son conscientes de que si no se llega a un acuerdo todavía habrá unas semanas más en las que la posibilidad de Arabia Saudí se reactive.