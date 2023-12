Rafa Nadal vuelve a jugar: cuándo y dónde empuñará de nuevo una raqueta de tenis

No hicieron falta ni palabras escritas, que para eso están las nuevas tecnologías. “Hola a todos, después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane, en la primera semana de enero. ¡Nos vemos allí!”, comunicó el tenista Rafael Nadal un vídeo que publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) acompañado de una serie de emojis como único texto.

Y es que el balear ya tiene fecha de regreso al ATP Tour, después del anuncio a través de su redes sociales. El español volverá a competir en el Brisbane International, que tendrá lugar del 31 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024 en la ciudad australiana. En las Antípodas, pero el mejor deportista español de la historia y uno de los mejores tenistas de todos los tiempos volverá a hacernos disfrutar a todos.

La emotiva publicación del balear comienza con una frase que pronunció en la rueda de prensa del pasado mes de mayo, donde explicó que su lesión le impediría competir el resto de esta temporada y que, probablemente, el próximo año (este 2024) sería el último de su carrera. “Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera”, son las palabras con las que inicia el vídeo.

Casi un año alejado de las canchas

Nadal, ganador de 22 Grand Slams, disputó su último partido el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald, y desde entonces ha seguido un proceso de recuperación de una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, por la que pasó por el quirófano. El tenista fue intervenido el 2 de junio por vía artroscópica en Barcelona y también se le regularizó una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda. El tiempo estimado entonces para su recuperación fue de cinco meses.

El Abierto de Australia anunció el pasado 11 de octubre que Nadal iba a formar parte del cuadro del primer Grand Slam de la temporada, en Melbourne, cita que ganó en 2009 y 2022, días después de el tenista difundiera un video en el que entrenaba en una pista de su academia en Manacor (Mallorca). Brisbane, pues, le servirá como preparación del primer grande del curso.