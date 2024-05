Mbappé se despide de París en Europa con todo el madridismo pendiente

Es el hombre del momento, y más que lo va a ser de aquí al 30 de junio, periodo en el que tendrá que anunciar la decisión. La decisión de a qué club se marcha, claro. Kylian Mbappé-Lottin, Mbappé para los aficionados, disputa esta noche el que será su último partido europeo en la capital francesa con su actual equipo, el París Saint-Germain. Lo hará en la vuelta de semifinales de Champions, ante el Borussia Dormund, el outsider de la competición, el equipo que eliminó al Atlético en cuartos de final contra todo pronóstico rojiblanco.

Es un día en el que todos los ojos del madridismo estarán puestos en París. Primero, porque una buena parte de la afición blanca sueña con ver a Mbappé vestido de blanco, le tiene subido en un altar y no le tiran niños como a la Virgen del Rocío porque todavía no ha habido ocasión. Segundo, porque pase lo que pase en la eliminatoria ante los amarillos alemanes, habrá postpartido. Y del entretenido, del que llena tertulias como quien picotea bravas en una tasca castiza.

Si el PSG cae eliminado ante el cuadro borusser (prusiano, Borussia es el nombre en latín de Prusia), nadie descarta la posibilidad de que Mbappé agarre un micrófono (si sus patrocinadores personales se lo permiten) y ponga fin a la agonía de tantos y tantos años para anunciar, por fin, cuál será su próximo destino. El Madrid parece la opción más fiable, pero... con Mbappé y las montañas rusas que conforman su círculo más cercano cualquiera sabe, aunque Le Parisien medio de cabecera de la propietad catarí, se aventura a decir que llevará el 10... de Modric. Que por tanto no continuará de blanco.

🚨 Kylian Mbappé will NOT stay at PSG even if they reach the Champions League final, his decision to leave PSG is final. 🇫🇷✈️



The Frenchman will join Real Madrid and he will wear Madrid’s number 10 shirt.



(Source: @le_Parisien) pic.twitter.com/hVt96lqWt6