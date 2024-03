El gran desliz de Tchouameni: da por hecho el fichaje de Mbappé por el Madrid

El centrocampista francés está compartiendo estos días tiempo con el todavía jugador del PSG en la selección gala y ha cometido un pequeño error, desvelando el futuro de su compañero.

No hay día que no se hable de Kylian Mbappé y de su futuro. El delantero de Bondy está actualmente concentrado con la selección francesa y estaría pasando ratos con Tchoaumeni o Eduardo Camavinga, con los que podría hablar sobre el Real Madrid. A pesar de eso, hace unos días el todavía jugador del PSG habló en rueda de prensa y aseguró que no tiene nada que comentar ahora mismo sobre lo que hará a partir del 1 de julio, pero que espera poder anunciar todo antes de la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

"No anuncié nada, porque no tengo nada que anunciar, el día que tenga algo que decir lo diré. Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto", dijo Kylian Mbappé en rueda de prensa antes del choque disputaron ante Alemania y que perdieron. Estas palabras dieron la vuelta al mundo y tuvieron, como todo lo que hace el delantero francés, mucha repercusión.

Escuchen como reacciona el público cuando Mbappé se elude a 3 rivales o cuando la toca. La belleza de los mejores.pic.twitter.com/ZRQCmo0Z2g — Nike (@Nicooromero10) March 24, 2024

Desde Francia comenzaron a asegurar que la decisión de Mbappé está tomada y podría estar, incluso, firmada. Su destino sería el Real Madrid, pero en su país llegan a comentar que Kylian no ha dicho nada públicamente ni lo dirá hasta que el PSG o el cuadro de Concha Espina queden eliminados de la Champions League. Y es que, tras el sorteo, existe la posibilidad de que ambos equipos se midan en la final de la máxima competición continental, por lo que prefiere esperar a ver lo que pasa en la Liga de Campeones.

🤔¿Comunicará Mbappé algo sobre su futuro antes de la Eurocopa?



‼️“La gente lo sabrá: llegaré a la Eurocopa con tranquilidad y con la certeza de querer hacer grandes cosas.”pic.twitter.com/UQS65VTKUJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2024

Pero el que podría ser su compañero la próxima temporada en el Real Madrid, Aurélien Tchoaumeni ha hablado con Téléfoot y parece que ha desvelado la decisión de su compatriota. Hay que recordar que el centrocampista del cuadro blanco fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales poniendo unos emoticonos de palomitas cuando salió a la luz que Kylian Mbappé le había dicho al PSG que se marcharía cuando acabase su contrato el próximo 30 de junio.

El desliz de Tchouaméni

En la entrevista que ha concedido Tchoaumeni le preguntan por cómo ven los españoles a Kylian Mbappé y ahí el centrocampista del Real Madrid suelta la bomba: "Son conscientes del jugador que es Kylian, aunque cuando lo vean a diario se darán cuenta de su grandeza". Estas palabras del ex del Mónaco parecen dejar claro que sabe algo más que el resto del público al afirmar tan rotundamente que los españoles verán diariamente al capitán de la selección francesa.

🚨💣 TCHOUAMÉNI (Mbappé): "Creo que son conscientes del jugador que es, pero cuando le vean a diario, ya sea entrenando o en partidos, se darán cuenta de su grandeza como futbolista".



📹 @telefoot_TF1 (traducido por @HdeHelena_RM)pic.twitter.com/gUkUq96WkZ — SrNaninho (@SrNaninho) March 24, 2024

El medio de comunicación que hizo la entrevista compartió este fragmento de la entrevista en sus redes sociales, pero tuvieron que borrarlo. Se causó tanto revuelo que tal vez alguien pidió que se retirase, ya que es tan tajante la respuesta de Tchoaumeni sobre el futuro de Kylian Mbappé que no ha gustado a alguna de las partes implicadas.