¿Guiño de Haaland? Se alegra por el inicio demoledor de Bellingham con el Madrid

El delantero del Manchester City ha concedido una entrevista en la que habla acerca de su ex compañero del Dortmund, su relación con pep Guardiola, el Balón de Oro o de su lucha con Mbappé.

Erling Haaland, uno de los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro después de su primer año estelar en la Premier League y de conseguir la primera Champions League en la historia del Manchester City, ha concedido una entrevista a L'Equipe en la que no se ha mordido la lengua acerca de ningún tema. Desde su relación con un "exigente" Pep Guardiola hasta su rivalidad con Kylian Mbappé, pasando por su alegría por Jude Bellingham y su inicio como madridista.

Uno de los primeros temas que trató Erling Haaland fue su llegada al Manchester City. "Se decía que no iba a funcionar porque a Guardiola le gustaba jugar si un nueve referencia. Se ha demostrado lo contrario. Mostré a la gente que podía funcionar y que el City podía jugar un fútbol fantástico conmigo", comentó el delantero noruego. "Será difícil hacerlo mejor la próxima temporada después de un triplete histórico", respondió.

Erling Haaland también fue cuestionado por un Pep Guardiola del que se deshizo en elogios, pero del que también desveló su personalidad. "Te exige mucho. No puedes relajarte con un entrenador tan exigente. Tienes un examen cada semana porque el partido dice si te preparaste bien o no", comenzó explicando el ex del Borussia Dortmund. "La relación con él es buena. Es muy directo y honesto. Para desarrollarse y progresar es mejor tener toda la verdad de una manera muy directa. A veces es brutal. No siempre es agradable, pero te enfrenta a la cara con la verdad y su propósito es hacerte un mejor jugador", agregó.

El último año Erling Haaland rompió todos los registros goleadores en su primer año en la Premier, pero sus goles no llegaron en los momentos claves, como ante el Real Madrid. "Ese día tuve la oportunidad de marcar varios goles, pero Courtois tuvo uno de los partidos de su vida. Lo principal es que ganamos", dijo antes de hablar de la final de la Champions League: "Me hubiese gustado meter un hat-trick, pero sólo hay que ganar. Lloré porque había cumplido mi mayor sueño".

Bellingham y Mbappé

Por otro lado, su ex compañero en el Borussia Dortmund, Jude Bellinghma, recaló en el Real Madrid este verano y ha vivido un inicio de etapa impresionante. "Vi su increíble debut, realmente me ha hecho muy feliz", comentó sobre esos primeros encuentros que el centrocampista de Birmingham ha protagonizado con la elástica blanca.

También llegó la pregunta si él y Kylian Mbappé mantendrán un duelo similar al de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la última década. "Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Ellos todavía lo hacen y siguen siendo jugadores fantásticos. Nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni ver las cosas. Sólo busco ser mejor cada día ser la mejor versión de mí", respondió Haaland. "Creo que tengo una oportunidad este año", comentó acerca de la posibilidad de ganar el Balón de Oro.