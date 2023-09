El video que emociona a todo el madridismo... y ante el que se rinde Bellingham

Todo fueron alegrías para los madridistas el pasado sábado. Por primera vez en la temporada, miles de aficionados del Real Madrid pudieron acceder al flamante estadio Santiago Bernabéu, aún sin inauguración oficial, pero sí con una impresionante cubierta retráctil que dejó sin palabras a los seguidores que quisieron estar presentes en el templo madridista.

Además, el equipo consiguió la cuarta victoria del campeonato, 2-1 frente al Getafe, en los cuatro encuentros que han inaugurado la temporada y, para colmo de bienes, Bellingham continuó con su impresionante arranque de campaña al marcar el gol del triunfo, el quinto en lo que se lleva de Liga.

Fue, por tanto, muy emocionante para todos los madridistas que gozaron con la victoria blanca, pero, sobre todo, para un veterano madridista que accedió por primera vez al Bernabéu, gracias a un regalo de su nieta. "Mi abuelo con 85 años no quiere morirse sin ver el Bernabéu y le llevo de sorpresa", publicó la joven, junto a unas imágenes que ya se han convertido en virales para todos los madridistas.

"Te lo digo de corazón, si me muero ya, muero a gusto", son las palabras que se le escuchan al abuelo cuando hace su entrada en un estadio que, además, vestía sus mejores galas para la ocasión. A lo largo del breve vídeo, el hombre se muestra al borde de las lágrimas, sobre todo cuando entona el himno moderno del Real Madrid, aunque su emoción se desborda cuando Bellingham recoge el rechazo de David Soria al disparo de Lucas Vázquez para dar al Real Madrid un triunfo en el descuento de su partido ante el Getafe.

